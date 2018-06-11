"Suriye'de 2018'de 920 bin sivil yerinden oldu"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de 2018'in ilk dört ayında 920 bin sivilin yerinden edildiğini, bu rakamın ülkede iç savaşın başlamasından bu yana rekor olduğunu duyurdu.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkede son aylarda yerinden edilen sivillerin sayısında büyük bir artış olduğunu söyledi.

Bu yıl, ocak ayından nisana kadar 920 bin sivilin daha yerinden edildiği bilgisini paylaşan Moumtzis, "Bu, savaş başladığından beri kısa bir zaman dilimi içerisinde gördüğümüz en yüksek yerinden edilme oranı." diye konuştu.

Moumtzis Suriye'deki yerinden edilmelerin bu hızla devam etmesi durumunda, 2,5 milyon sivilin daha yerinden edilmesinden ve sığınmacıların Türkiye sınırına doğru yığılmasından endişe ettiklerini vurguladı.

Koordinatör Moumtzis, yerinden edilecek sivillerin "Suriye içinde başka gidecek yerleri olmadığını" söyledi.

- "Suriye'de daha en kötüsünü görmedik"

Suriye'de küresel olarak en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığının altını çizen Moumtzis, toplam 6,2 milyon sivilin yerinden edildiğine, bunların 5,6 milyonunun ülke dışına çıkmaya zorlandığına işaret etti.