HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Suriye'de 2018'de 920 bin sivil yerinden oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 21:09 | Son Güncelleme

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis Suriye'de yılın ilk 4 ayında 920 bin sivilin yerinden olduğunu belirtti - Moumtzis: - "Bu, savaş başladığından beri kısa bir zaman dilimi içerisinde gördüğümüz en yüksek yerinden edilme oranı" - "İdlib nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını gerçekten aşırı derecede savunmasız olarak görüyoruz" - "Endişemiz, İdlib'deki duruma bakınca, Suriye'deki krizin daha en kötüsünü görmemiş olabilme ihtimalimiz"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de 2018'in ilk dört ayında 920 bin sivilin yerinden edildiğini, bu rakamın ülkede iç savaşın başlamasından bu yana rekor olduğunu duyurdu.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkede son aylarda yerinden edilen sivillerin sayısında büyük bir artış olduğunu söyledi.

Bu yıl, ocak ayından nisana kadar 920 bin sivilin daha yerinden edildiği bilgisini paylaşan Moumtzis, "Bu, savaş başladığından beri kısa bir zaman dilimi içerisinde gördüğümüz en yüksek yerinden edilme oranı." diye konuştu.

Moumtzis Suriye'deki yerinden edilmelerin bu hızla devam etmesi durumunda, 2,5 milyon sivilin daha yerinden edilmesinden ve sığınmacıların Türkiye sınırına doğru yığılmasından endişe ettiklerini vurguladı.

Koordinatör Moumtzis, yerinden edilecek sivillerin "Suriye içinde başka gidecek yerleri olmadığını" söyledi.

- "Suriye'de daha en kötüsünü görmedik"

Suriye'de küresel olarak en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığının altını çizen Moumtzis, toplam 6,2 milyon sivilin yerinden edildiğine, bunların 5,6 milyonunun ülke dışına çıkmaya zorlandığına işaret etti.

Moumtzis, İdlib'teki insani duruma da dikkati çekerek, "İdlib nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını gerçekten aşırı derecede savunmasız olarak görüyoruz." diye konuştu.

Doğu Guta'da yaşanan senaryonun İdlib'de de gerçekleşmemesi uyarısında bulunan Moumtzis, "Endişemiz, İdlib'deki duruma bakınca, Suriye'deki krizin daha en kötüsünü görmemiş olabilme ihtimalimiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ortalama yaşam 20 yıl azaldı"

Moumtzis, Suriye'de günümüz dünyasının en büyük güvenlik sorunun yaşandığını belirterek, iç savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana 100 binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini ve ülkede sistematik insan hakları ihlalleri yapıldığını dile getirdi.

Ülkede, 5,6 milyonu acil olmak üzere 13,1 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Moumtzis, her 5 Suriyeliden 4'ünün yoksulluk içinde yaşadığını ve son 7 yılda ortalama yaşam süresinin 20 yıl azaldığını kaydetti.

Moumtzis BM olarak Suriye'ye haftada en az 3 yardım konvoyu gönderecek kapasitede olduklarını, bu yıl bunun sadece yüzde 11'ini gerçekleştirebildiklerini, bunun şimdiye kadarki en düşük oran olduğuna işaret etti.

"İnsani olarak Suriye halkının ıstırabını hafifletmek için her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Moumtzis, ülkedeki krizin ancak siyasi bir çözüm ile sona erebileceği konusundaki ısrarlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!
Minibüsün içinde ölü bulunduMinibüsün içinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler BM BM Cenevre Ofisi Panos Moumtzis Suriye

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Sibel Can'ın yeni albüm pozları olay oldu

Sibel Can'ın yeni albüm pozları olay oldu

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Şırnak'taki operasyonda PKK'nın sözde bölge sorumlusu Zinar Bagog kod adlı Zinar Avcı öldürüldü

Şırnak'taki operasyonda PKK'nın sözde bölge sorumlusu Zinar Bagog kod adlı Zinar Avcı öldürüldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.