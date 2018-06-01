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Suriye'de 5 ayda 4 bin 166 sivil öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:48 | Son Güncelleme

Suriye'de bu yılın ocak-mayıs döneminde 4 bin 166 sivilin öldürüldüğü duyuruldu - Geçen ayki çatışma ve saldırılarda 97'si çocuk, 52'si kadın 354 sivil can verdi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de bu yılın ilk 5 ayında 4 bin 166 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

SNHR, Suriye'de çatışma ve saldırılarda yaşamını yitirenlere ilişkin yayımladığı mayıs ayı raporunda, bu yılın ilk 5 ayında 4 bin 166 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rapora göre ocakta 774 , şubatta 1389, martta 1241, nisanda 408, mayısta ise 354 sivil can verdi.

Ağın raporuna göre, bu yılın ilk 5 ayında kurbanların yüzde 74'ü rejim ve destekçisi Rus güçlerince katledildi.

- Mayıs ayında ölü sayısı düştü

Ağın raporuna göre, Suriye'de geçen ay 97'si çocuk, 52'si kadın 354 sivil yaşanan çatışma ve saldırılar sonucu can verdi.

Raporda, rejim ve destekçilerinin geçen ayın ortasında Şam ve Humus'taki muhalif bölgeleri ele geçirmesinin ardından saldırılarının büyük ölçüde azalması sonucu ölü sayısında düşüş yaşandığına dikkat çekildi.

Ağın raporunda, Beşşar Esed rejiminin geçen ay 107 sivili katlettiği bilgisine yer verildi.

Esed rejimine hava desteği sağlayan Rus güçlerinin saldırılarında ise geçen ay 25 sivilin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın ise 14 sivili öldürdüğü belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ 12 sivili katlederken, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarında ise 56 sivil can verdi.

Raporda, geçen ay askeri muhaliflerin 7, rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın 5, kimliği belirsiz tarafların ise 128 sivili öldürdüğü kaydedildi.

Sivillerin korunması çağrısı yapılan raporda, rejim güçlerine destek veren milislerin uluslararası terör örgütleri listesine dahil edilmesi istenildi.

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