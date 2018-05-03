Suriye'de 682 medya çalışanı öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de 2011'den bu yana 8'i yabancı toplam 682 medya çalışanının öldürüldüğünü bildirdi.
SNHR, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne özel yayımladığı raporunda, Suriye'de Mart 2011- Mayıs 2018 tarihlerinde 8'i yabancı toplam 682 medya çalışanının katledildiğini duyurdu.
Ağın raporunda, söz konusu süre içerisinde Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların ülkede 5'i yabancı gazeteci olmak üzere 538 basın mensubunu öldürdüğü kaydedilirken, Rus güçleri nedeniyle ise 18 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Rapora göre, terör örgütü DEAŞ 3'ü yabancı olmak üzere şu ana kadar 64 gazeteciyi infaz ederken, YPG/PKK'lı teröristler ise 4 gazeteciyi öldürdü.
Askeri muhaliflerin rejim ile girdiği çatışmalarda 25 medya çalışanının yaşamını yitirdiği aktarılan raporda, rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın 5, DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bir, diğer grupların ise 27 gazetecinin ölümüne sebep olduğu kaydedildi.
Rapora göre, öldürülen gazetecilerin 37'si işkence görerek hayatını kaybetti.
- Binden fazla gazeteci alıkondu
Ağın raporunda Mart 2011'den Mayıs 2018'e kadarki sürede, 33'ü yabancı gazeteci olmak üzere bin 116 medya çalışanının alıkonulduğu bildirildi.
Raporda, iç savaşın başlamasından bu yana rejim güçlerinin 833, terör örgütü YPG/PKK'nın 56, askeri muhaliflerin 64, terör örgütü DEAŞ'ın 67, Heyet Tahrir Şam'ın 55, diğer grupların ise 41 gazeteciyi alıkoyduğu ifade edildi.
Rapora göre rejim güçleri 4, DEAŞ 14, askeri muhalifler 5, Heyet Tahrir Şam 2, kimliği bilinmeyen gruplar ise 8 yabancı gazeteciyi alıkoydu.
Raporun tavsiyeler bölümünde, ülkede çatışan gruplara gazetecilik yapanlara dokunmama çağrısında bulunulurken, sorumluların da ortaya çıkarılması istendi.
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