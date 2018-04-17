HABER

Suriye'de "Arap gücü oluşturulması" iddiasına ABD'den yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 23:50 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Pahon: - "Başkan, Suriye'nin istikrarlı ve barışçıl bir yer olması ve DEAŞ'ın geri dönemeyeceği bir yer haline getirmek üzere ABD'nin bölgedeki ortaklarımız dahil müttefiklerinin daha fazla katkı yapmasını istediğini açıklamıştı" - "Gelecek planları ile ilgili müttefiklerimiz ve ortaklarımıza danışmaya devam edeceğiz" - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Dillon: - "Kararı verilmemiş bir şey üzerine spekülasyon yapmayacağım. Suudi Arabistan 71 ülkelik küresel koalisyonun değerli bir üyesi ve DEAŞ'ı yenme çabalarına birçok şekilde katkı sağlamıştır"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon ABD’nin, Arap ülkelerinden toplama bir kuvveti Suriye'ye DEAŞ'tan alınan bölgelerde güvenliği sağlamak üzere getireceği iddialarına ilişkin, "Başkan, Suriye’nin istikrarlı ve barışçıl bir yer olması ve DEAŞ’ın geri dönemeyeceği bir yer haline getirilmesi üzere ABD’nin, bölgedeki ortaklarımız dahil müttefiklerinin daha fazla katkı yapmasını istediğini açıklamıştı" dedi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Arap ülkelerinin askerlerinden oluşan bir kuvveti Suriye’ye getirmek istediğini öne sürdü.

Amerikan yetkililerine dayandırılan haberde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın başta Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel'i arayarak konuyu teklif ettiği iddia edildi.

- "Suudi Arabistan üzerine düşeni yapacaktır"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'deki ABD güçleri yerine Arap gücü oluşturulacağı ve bu konuda Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinden mali destek talep edileceği yönündeki iddiaların geçmişte de gündeme geldiğini, bazılarının ise sadece tartışma aşamasında olduğunu söyledi.

El Cubeyr açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Obama döneminde İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuştuk ancak Obama yönetimi bu teklife dair bir adım atmadı. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluğunu korudu. Dolayısıyla bu konuda da Suudi Arabistan üzerine düşeni yapacaktır. Suriye'nin doğusunda oluşturulacak güçlerin türü veya nereden geleceği konusu ise halihazırda tartışma aşamasındadır."

- "Müttefiklerimiz ve ortaklarımıza danışmaya devam edeceğiz"

Pentagon Sözcüsü Pahon, söz konusu iddia ve açıklamalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, diplomatik görüşmelerin detaylarına girmeden, "Başkan, Suriye’nin istikrarlı ve barışçıl bir yer olması ve DEAŞ’ın geri dönemeyeceği bir yer haline getirilmesi üzere ABD’nin, bölgedeki ortaklarımız dahil müttefiklerinin daha fazla katkı yapmasını istediğini açıklamıştı. Gelecek planları ile ilgili müttefiklerimiz ve ortaklarımıza danışmaya devam edeceğiz." dedi.

Pahon, bölgedeki ve bölge dışındaki ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) ile Suriye’de barışı sağlamak üzere çalışmalarını beklediklerini ifade etti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, iddia hakkında spekülasyon yapmak istemediklerini belirterek, "Kararı verilmemiş bir şey üzerine spekülasyon yapmayacağım. Suudi Arabistan 71 ülkelik küresel koalisyonun değerli bir üyesi ve DEAŞ'ı yenme çabalarına birçok şekilde katkı sağlamıştır." ifadesini kullandı.

ABD’nin resmi rakamlara göre Suriye’de 2 bin askeri bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Suriye’den ABD askerlerini çekmek istediğini belirtmiş, ABD’nin Suriye’de kalmasını isteyen Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine, ABD ordusunun ülkede kalmasının maliyetini karşılamaları gerektiğini ifade etmişti.

ABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyorABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyor
Skandal Türkiye’ye yazısıSkandal Türkiye’ye yazısı
Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Pahon Suriye Suriye'de Arap Gücü iddiası

En Çok Okunan Haberler

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Siirt'te PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.