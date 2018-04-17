Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'deki ABD güçleri yerine Arap gücü oluşturulacağı ve bu konuda Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinden mali destek talep edileceği yönündeki iddiaların geçmişte de gündeme geldiğini, bazılarının ise sadece tartışma aşamasında olduğunu söyledi.

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon ABD’nin, Arap ülkelerinden toplama bir kuvveti Suriye'ye DEAŞ'tan alınan bölgelerde güvenliği sağlamak üzere getireceği iddialarına ilişkin, "Başkan, Suriye’nin istikrarlı ve barışçıl bir yer olması ve DEAŞ’ın geri dönemeyeceği bir yer haline getirilmesi üzere ABD’nin, bölgedeki ortaklarımız dahil müttefiklerinin daha fazla katkı yapmasını istediğini açıklamıştı" dedi.

El Cubeyr açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Obama döneminde İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuştuk ancak Obama yönetimi bu teklife dair bir adım atmadı. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluğunu korudu. Dolayısıyla bu konuda da Suudi Arabistan üzerine düşeni yapacaktır. Suriye'nin doğusunda oluşturulacak güçlerin türü veya nereden geleceği konusu ise halihazırda tartışma aşamasındadır."

- "Müttefiklerimiz ve ortaklarımıza danışmaya devam edeceğiz"

Pentagon Sözcüsü Pahon, söz konusu iddia ve açıklamalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, diplomatik görüşmelerin detaylarına girmeden, "Başkan, Suriye’nin istikrarlı ve barışçıl bir yer olması ve DEAŞ’ın geri dönemeyeceği bir yer haline getirilmesi üzere ABD’nin, bölgedeki ortaklarımız dahil müttefiklerinin daha fazla katkı yapmasını istediğini açıklamıştı. Gelecek planları ile ilgili müttefiklerimiz ve ortaklarımıza danışmaya devam edeceğiz." dedi.