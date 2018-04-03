Suriye'de binden fazla kişi daha alıkoyuldu

Suriye İnsan Hakları ağı (SNHR), Suriye'de mart ayında bin 96 kişinin alıkoyulduğunu bildirdi.

SNHR raporunda, büyük bölümü rejim güçlerince olmak üzere, 38'i çocuk, 110'u kadın bin 96 kişinin alıkoyulduğu duyuruldu.

Raporda, Esed rejiminin 32'si çocuk, 108'i kadın olmak üzere bin 37 kişiyi rastgele seçerek alıkoyduğu ifade edildi.

Doğu Guta'nın büyük bir bölümünü ele geçiren rejimin, bu bölgenin yer aldığı Şam kırsalında 749 kişinin alıkoyulduğu belirtildi.

Rapora göre, terör örgütü YPG/PKK 2'si çocuk biri kadın olmak üzere toplam 12 kişiyi, askeri muhalif gruplar ise 7 kişiyi alıkoydu.

Terör örgütü DEAŞ'ın ise Şam, Dera ve Deyrizor illerinde kontrol ettiği bölgelerde 4'ü çocuk, biri kadın 21 kişiyi alıkoyduğu kaydedilen raporda, rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın 19 kişiyi keyfi olarak alıkoyduğu bilgilerine yer verildi.

- 3 ayda 2 bin 171 kişi alıkonuldu

Raporda, bu yılın ocak ayında 496, şubat ayında ise 579 kişinin alıkoyulduğu hatırlatılarak, son 3 ayda 2 bin 171 kişinin alıkoyulduğu açıklandı.