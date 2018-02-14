Suriye'de bir haftada binden fazla kişi hayatını kaybetti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de şubat ayının ilk haftasında binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve hava saldırılarında hastaneler, okullar ile pazar yerlerinin hedef alındığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bilgilendiren de Mistura, Suriye'de Astana garantörlerinin oluşturdukları çatışmasızlık bölgelerini de içeren yerlerde askeri gerginliğin ''tehlikeli ve endişe verici'' bir şekilde arttığına dikkati çekti.

İdlib ve Hama'nın kontrolü için çatışmaların hız kazandığını, kuzeybatı ve kuşatma altındaki Doğu Guta'da hava saldırılarının sürdüğünü belirten de Mistura, ''Şubatın ilk haftasında binden fazla kişi hayatını kaybetti ve hava saldırılarında hastaneler, okullar ile pazar yerleri hedef alındı.'' dedi.

Doğu Guta, İdlib ve Afrin'de klorin gazı kullanıldığı iddia edildiğini ancak endişe verici bu iddiaları doğrulayamadıklarını ifade eden de Mistura, el-Nusra'nın aktif olduğu ve halihazırda ülke içinde yerinden edilmiş 1,2 milyon kişinin bulunduğu İdlib'de 320 bin kişinin tekrar yerlerinden edildiğini söyledi. De Mistura, Suriye'deki krizin sınırların ötesine geçtiğini vurguladı.