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"Suriye'de birlik ve beraberlik sağlanacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 19:40 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "Suriye halkı, inşallah sonunda kendi kaderini kendisi çizecek. Ne Esed'i kalacak ne falanı ne filanı. İnşallah komşumuz Suriye'de birlik ve beraberlik sağlanacak" - "Bize bir taş atana mutlaka gerekli cevabı veririz. Sınırlarımızı korumak bizim en önemli hakkımızdır"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Suriye halkı, inşallah sonunda kendi kaderini kendisi çizecek. Ne Esed'i kalacak ne falanı ne filanı. İnşallah komşumuz Suriye'de birlik ve beraberlik sağlanacak." dedi.

Fakıbaba, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentte çok güzel bir gün geçirdiğini ve faydalı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Bir gazetecinin "Suriye'deki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorması üzerine Bakan Fakıbaba, eskiden büyük güçlerin DEAŞ, PKK/PYD/YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerini kullandıklarını söyledi.

Şimdi vesayetlerin işe yaramadığını vurgulayan Fakıbaba, "Buna kim müsaade etmiyor? Vallahi önce Allah, sonra da Türkiye müsaade etmedi ve oyun bozuldu. Oyun bozulunca ne oldu? Kendileri dedi ki 'Bunu vesayetle, aracılarla yapamıyoruz. Biz o zaman kendimiz bu işin içine girmemiz lazım.' Cumhurbaşkanımız, bu bölgeyi çok iyi bilen, tanıyan önemli bir aktör olarak devrede." diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, Suriye'deki olayların çok büyümeden yatıştırılmasını temenni ederek, artık aradaki piyonların ortadan kalkacağının altını çizdi.

Artık büyük güçlerin, malum devletlerin devrede olduğuna dikkati çeken Fakıbaba, "Bana göre artık Suriye halkı, inşallah sonunda kendi kaderini kendisi çizecek. Ne Esed'i kalacak ne falanı ne filanı. İnşallah komşumuz Suriye'de birlik ve beraberlik sağlanacak. Esed de gittikten sonra halk kendi kararıyla, demokratik çerçeveler içerisinde ülkesine yön verecektir." ifadelerini kullandı.

- "3 teröristi etkisiz hale getirmişler"

Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Bize bir taş atana mutlaka gerekli cevabı veririz. Sınırlarımızı korumak bizim en önemli hakkımızdır. Sınırlarımızı tam güvenlik içerisine alıncaya kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, arkasından başkaları gelecektir. Dün Akçakale'deydim. Benden hemen sonra ateş açılmış ve bizim Mehmetçiklerimiz anında cevap vermişler ve 3 teröristi etkisiz hale getirmişler. Biz dinlemeyiz, neresi olursa olsun sınırlarımızı korumak bizim en tabii hakkımızdır. Kim olursa olsun biz bu mücadeleyi vereceğiz."

Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Bakan Fakıbaba'ya kuru kayısı çeşitleri ve Malatya kilimi hediye etti.

Ziyarete, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da katıldı.

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Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti Malatya İl Başkanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya Suriye

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