Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Suriye halkı, inşallah sonunda kendi kaderini kendisi çizecek. Ne Esed'i kalacak ne falanı ne filanı. İnşallah komşumuz Suriye'de birlik ve beraberlik sağlanacak." dedi.

Fakıbaba, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentte çok güzel bir gün geçirdiğini ve faydalı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Bir gazetecinin "Suriye'deki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorması üzerine Bakan Fakıbaba, eskiden büyük güçlerin DEAŞ, PKK/PYD/YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerini kullandıklarını söyledi.

Şimdi vesayetlerin işe yaramadığını vurgulayan Fakıbaba, "Buna kim müsaade etmiyor? Vallahi önce Allah, sonra da Türkiye müsaade etmedi ve oyun bozuldu. Oyun bozulunca ne oldu? Kendileri dedi ki 'Bunu vesayetle, aracılarla yapamıyoruz. Biz o zaman kendimiz bu işin içine girmemiz lazım.' Cumhurbaşkanımız, bu bölgeyi çok iyi bilen, tanıyan önemli bir aktör olarak devrede." diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, Suriye'deki olayların çok büyümeden yatıştırılmasını temenni ederek, artık aradaki piyonların ortadan kalkacağının altını çizdi.