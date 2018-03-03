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Suriye'de BMGK kararına rağmen 146 sivil daha öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 16:49 | Son Güncelleme

SNHR, Suriye'de BMGK'nın 24 Şubat'ta açıkladığı "insani ateşkes" kararının ardından geçen ilk 6 günde 146 sivilin öldüğünü duyurdu - Esed rejimi, aynı sürede 87 kez varil bombalı saldırı düzenledi

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) "insani ateşkes" kararı açıklamasına rağmen 25 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında gerçekleşen saldırılarda 38'i çocuk, 21'i kadın 146 sivilin öldüğünü açıkladı.

SNHR'nin raporunda, BMGK'nin Suriye genelinde siviller için 24 Şubat'ta aldığı insani ateşkes kararının ardından geçen ilk 6 günde düzenlenen saldırılarda 146 sivilin öldüğünü duyurdu.

Raporda, rejim güçlerinin hava ve kara saldırılarında 22'si çocuk, 16'sı kadın 114 sivilin öldüğü bildirildi.

Rejim güçlerine hava desteği veren Rus savaş uçaklarının 6 günde düzenlediği saldırılarda 5 sivilin öldüğü kaydedilen raporda, terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bombardımanlarında 10'u çocuk, 4'ü kadın toplam 16 sivilin öldüğü belirtildi.

Rapora göre, terör örgütü DEAŞ 4'ü çocuk 5 sivili öldürürken, kimliği belirsiz taraflarca yapılan saldırılarda 2'si çocuk, biri kadın toplam 6 sivil yaşamını yitirdi.

- 6 günde 87 kez varil bombalı saldırı

Ağın raporuna göre, rejim güçlerine ait helikopterler 24 Şubat'tan sonraki 6 günde Doğu Guta'nın da yer aldığı Şam Kırsalı bölgesine 83, Hama kırsalına ise 4 defa varil bombası saldırısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 24 Şubat gecesi aldığı 2401 sayılı kararla Doğu Guta başta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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Ateşkes BMGK doğu guta Esed SNHR

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