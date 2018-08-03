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Suriye'de cezaevlerindeki uygulamalara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:20 | Son Güncelleme

Suriyeli Dernekler Platformu öncülüğünde bir grup, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin cezaevlerindeki uygulamalarını protesto etti

İSTANBUL (AA) - Suriyeli Dernekler Platformu öncülüğünde bir araya gelen grup, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin cezaevlerindeki uygulamalarına tepki gösterdi.

Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi önünde toplanan grup, çeşitli dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Başkanı Cihat Gökdemir, 2011 yılında Suriye'de, Esed rejiminin baskılarına karşı sivil hareketlenme başladığını söyledi.

Esed rejim güçlerinin sivil hareketlere katılan, destek veren, Suriye halkının özgürlüğü adına mücadele veren kişileri caydırmak amacıyla gözaltına aldırdığını belirten Gökdemir, ''Bu sayı gün geçtikçe artmıştır. Halen de yer yer devam etmekte olan bu tutuklamalar tamamen hukuksuz şekilde gerçekleşmiştir. Arap, Türkmen, Kürt, kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin binlerce kişi hukuksuzca hapsedilmiştir. Herhangi bir protestoya, eyleme katılmaları, destek vermiş olmaları gözaltına alınmaları için yeterli sebep görülmüş, kimi zaman da akrabaları Esed rejimine karşı olduğu için insanlar hapsedilmiştir.'' diye konuştu.

Gökdemir, Suriye İnsan Hakları kurumlarının yaptığı istatistiklere göre Esed rejiminin 200 bin kişiyi gözaltına aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

''18 yaş altı olanların sayısı 9 bin kişidir. Üstelik 2 tane çocuk henüz 5 yaşın altındadır. Esed rejimi 138 tanesi erkek, 14 tanesi kız olmak üzere toplam 152 tane çocuğun gözaltında öldüğünü ilan etmiştir. Bunlar resmi rakamlardır. Ancak gayrıresmi olarak sayı bunların çok üstündedir. Gözaltına alınan 200 bin kişinin en az 4 bin 500 kişisi kadındır. Akıl almaz işkencelerin yanı sıra tutuklanan kadınlara tecavüz edildiği bilinen bir gerçektir. Tecavüz sebebi ile dünyaya gelen birçok çocuk bulunmaktadır. Esed rejimi gözaltına almak istedikleri kişilere ulaşmak için kişinin eşini, kızlarını, kardeşlerini en yakın akrabalarını gözaltına alıp işkenceler, tecavüzler, psikolojik baskılar yaparak kişinin teslim olmasını sağlamaya çalışmaktadır.''

- ''Esed, uluslararası mahkemelerde yargılanmaktan kurtulmaya çalışıyor''

Gökdemir, son dönemde Suriye meselesinin siyasi çözüme doğru hızla ilerlediğini öne sürerek, "Esed Rejimi, uluslararası mahkemelerde yargılanmaktan kurtulmak ve kendi müntesiplerini korumak adına nüfus müdürlüklerine binlerce kişinin isimlerini vererek çeşitli hastalıklardan öldüklerine dair bilgi vermektedir. Son bir haftada 8 bin kişinin kalp krizi, astım, kanser gibi hastalıklardan dolayı öldükleri nüfus müdürlüklerine bildirilmiştir. Nüfus müdürlükleri tarafından da ölmüş olanların yakınlarına hastalık sebebi ile sahte ölüm evrakı düzenleyip verilmektedir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Cihat Gökdemir, Esed rejiminin uygulamaları sonucu cezaevlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, ''Buradan insanlık adına çalışmalar yapan kurumlara, Birleşmiş Milletlere, insan hakları kurumlarına sesleniyoruz. Esed rejimi hapishanelerinde insanlık suçu işlenmeye devam etmektedir, gözaltında olan insanların acilen kurtarılması için harekete geçilmeli, Esed'in savaş katili olarak yargılanması gerekmektedir.'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Esed rejimi Hapishane protesto Suriyeli Dernekler Platformu

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