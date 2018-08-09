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Suriye'de çocuklar için oyuncak şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 21:18 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şubesi tarafından Kilis’e sınır komşusu olan Suriye’nin Azez kasabasındaki sığınma kamplarında eğitim gören bin çocuk için şenlik düzenlenerek oyuncak hediye edildi.

Eyyüp BURUN- Reşit ÇELEBİOĞLU/AZEZ (Suriye), (DHA)- İHH İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şubesi tarafından Kilis’e sınır komşusu olan Suriye’nin Azez kasabasındaki sığınma kamplarında eğitim gören bin çocuk için şenlik düzenlenerek oyuncak hediye edildi.

Azez’deki Uluslararası Şam Üniversitesi kampüsünde bulunan Reyyan Kampında, İHH tarafından kurulan çevre kamplardaki anaokullarında eğitim gören bin çocuk için ‘Oyuncak Şenliği’ düzelendi. Şenliğe katılan küçük çocuklar savaşın stresini üzerlerinden atarak doyasıya eğlendi. Türkiye’den gelen cambaz, balon ustası ve palyaçolarla eğlenen çocuklara gün sonunda Sakarya’daki çocukların aldıkları oyuncaklar hediye edildi.

İHH Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın, Suriye’de yaşayan çocukların savaş ortamında doğup büyüdüğünü ve daha önce barışı görmediklerini söyledi. Düzenlenen etkinlikle çocukların barış ortamını tanımasının amaçlandığını ifade eden Aydın şunları söyledi:

"Biz bu çocukların birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Eğitim, kırtasiye, kıyafet gibi. Ama bu çocuklar barışın nasıl olduğunu bilmiyorlar. Barışta neler olacağını hissedemiyorlar. Sakarya’daki gençlerimiz ve çocuklarımızın katkılarıyla, buradakilerin çocukluklarını yaşayabilmeleri barışın nasıl bir şey olduğunu anlayabilmeleri amacıyla kampanya başlattık. Biri buradaki çocuklarımıza yönelik, diğeri Sakarya’daki çocuklarımıza yönelik. Sakarya’daki çocuklar harçlıklarından biriktirdiği paralarla aldıkları oyuncakları buradaki kardeşlerine gönderdi. Böylece kafalarında oluşturdukları sınırları kaldırmış oldu. Önümüzdeki hafta inşallah bu çocuklarımıza bayramlık kıyafet yardımı yapacağız. Böylelikle bayram öncesi savaş psikolojisine girmiş çocuklarımızı bu psikolojiden çıkarmış, iyice motive olmalarını sağlayacağız. Daha sonra ise Kurban Bayramı'nda, bağışçılarımızın yaptığı kurban bağışlarını çocuklarımıza dağıtarak 2 hafta içerisinde çocuklarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. İlk etapta 500 çocuğumuzu buraya davet ettik. Çevredeki kamplarla beraber bin çocuğumuza bu hediyeleri ulaştıracağız."

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