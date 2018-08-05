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Suriye'de geçen ay 647 kişi alıkonuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Suriye'de geçen ay büyük kısmı Esed rejimi tarafından olmak üzere 59'u çocuk, 79'u kadın toplamda 647 kişi alıkonuldu  - Bu yılın ocak-temmuz döneminde zorla alıkonulanların sayısı 4 bin 729'u buldu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), geçen ay, büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 59'u çocuk, 79'u kadın toplam 647 kişinin alıkonulduğunu duyurdu.

SNHR, yayımladığı temmuz ayı raporunda, Suriye'de geçen ay 59'u çocuk, 79'u kadın toplam 647 kişinin sebepsiz alıkonulduğunu açıkladı.

Ağın raporunda, rejim güçlerinin temmuz ayında 36'sı çocuk, 51'i kadın toplam 419 kişiyi keyfi şekilde tutukladığı, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde aynı ayda 14'ü çocuk, 16'sı kadın 66 kişiyi zorla alıkoyduğu aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 4'ü çocuk, 7'si kadın 37 kişiyi örgütün talimatlarına uymadığı veya muhaliflere yakın oldukları için keyfi olarak alıkoyduğu belirtilen rapora göre, söz konusu sürede askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın ise 5'i çocuk, 5'i kadın toplam 125 kişiyi tutukladığı kaydedildi.
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- 7 ayda 4 bin 729 kişi alıkoyuldu

Suriye'deki keyfi tutuklamaların büyük bir kısmının rejim güçlerince yapıldığını belirten raporda, rejimin cezaevlerinde tutuklar arasında 86 bin kişinin akıbetinin belli olmadığının altı çizildi

Rapora göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde ülke çapında 4 bin 729 kişi keyfi tutuklamalara maruz kaldı.

Rusya'nın Soçi kentinde 30-31 Temmuz tarihlerinde Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin katılımıyla Astana formatında Suriye konulu yüksek düzeyli 10. Garantörler Toplantısı'nın sonuç bildirisinde tarafların, rejim ve muhalefet arasında güven artırıcı önlem olarak alıkonulanlardan az sayıda kişinin serbest bırakılması için "pilot proje" kapsamında uzlaştığı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
alıkonmak DEAŞ Esed SNHR Suriye YPG/PKK

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