Suriye'de geçen yıl 6 bin 500'den fazla kişi alıkonuldu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), geçen yıl 4 bin 700'den fazlası Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere, 6 bin 517 kişinin keyfi şekilde tutuklandığını bildirdi.

SNHR, Suriye'de Esed rejimi, terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ, askeri muhalifler ile rejim karşıt grupların keyfi tutuklama ve alıkoymalarına ilişkin 2017 yılı raporunu yayımladı.

Rapora göre, rejim güçleri geçen sene 303'ü çocuk, 674'ü kadın, 4 bin 796 kişiyi keyfi şekilde tutukladı.

Rejim güçlerinin tutukladığı kişiler için bir neden göstermediği vurgulanan raporda, rastgele tutuklanan kişilerin çoğunun rejime karşı suç teşkil edecek eylemlere katılmadığı vurgulandı.

Ağın raporunda, PYD/PKK'nın geçen sene içerisinde 47'si çocuk, 46'sı kadın, 647 kişiyi, DEAŞ'in en az 539 kişiyi alıkoyduğu ifade edildi.

Rapora göre, söz konusu süre içerisinde askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar ise 84'ü çocuk, 40'ı kadın toplam 535 kişiyi tutukladı.

Ağ raporunda, "SNHR, şu ana kadar tutuklu olanlardan 117 bininin listesini elinde bulunduruyor. Ancak tahminlerimize göre, tutukluların sayısı 215 binden fazla. Bu rakamların yüzde 99'u Suriye rejimi tarafından tutsak." ifadelerine yer verdi.

(AA)