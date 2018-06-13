Suriye'de geçen yıl klor ve sarin gazı kullanıldığı doğrulandı

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), geçen yıl 24 ve 25 Mart'ta Suriye'nin Latemne bölgesine yapılan saldırıda sarin ve klor gazı kullanıldığını doğruladı.

KSYÖ'nün geçen yıl 24 ve 25 Mart'ta Suriye'nin Latemne bölgesine yapılan saldırıya ilişkin raporu açıklandı.

Örgütten yapılan açıklamada, Durum Tespit Misyonunun (FFM) yayımlanan raporunda, geçen sene 24 Mart'ta Suriye'nin Latemne bölgesine yapılan saldırıda büyük olasılıkla sarin gazının kimyasal silah olarak kullanıldığının doğrulandığı vurgulandı.

Açıklamada, FFM'nin, 25 Mart 2017'de Latemne bölgesindeki hastaneye yapılan saldırıda ise muhtemelen klor gazının kimyasal silah olarak kullandığını tespit ettiği ifade edildi.

Bulgulara, yapılan araştırma, deneyler ve dinlenilen şahitlerden edinilen bilgiler sonucu ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, net bir sonuca varmak için bilgi ve materyallerin toplanmasının, şahitlerin dinlenmesinin ve numunelerin analizinin uzun sürdüğü aktarıldı.

Raporun taraf devletlere ve Birleşmiş Millet Güvenlik Kuruluna sunulduğu belirtildi.

