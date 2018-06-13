HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Suriye'de geçen yıl klor ve sarin gazı kullanıldığı doğrulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:14 | Son Güncelleme

Suriye'de geçen yıl klor ve sarin gazı kullanıldığı doğrulandı

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), geçen yıl 24 ve 25 Mart'ta Suriye'nin Latemne bölgesine yapılan saldırıda sarin ve klor gazı kullanıldığını doğruladı.

KSYÖ'nün geçen yıl 24 ve 25 Mart'ta Suriye'nin Latemne bölgesine yapılan saldırıya ilişkin raporu açıklandı.

Örgütten yapılan açıklamada, Durum Tespit Misyonunun (FFM) yayımlanan raporunda, geçen sene 24 Mart'ta Suriye'nin Latemne bölgesine yapılan saldırıda büyük olasılıkla sarin gazının kimyasal silah olarak kullanıldığının doğrulandığı vurgulandı.

Açıklamada, FFM'nin, 25 Mart 2017'de Latemne bölgesindeki hastaneye yapılan saldırıda ise muhtemelen klor gazının kimyasal silah olarak kullandığını tespit ettiği ifade edildi.

Bulgulara, yapılan araştırma, deneyler ve dinlenilen şahitlerden edinilen bilgiler sonucu ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, net bir sonuca varmak için bilgi ve materyallerin toplanmasının, şahitlerin dinlenmesinin ve numunelerin analizinin uzun sürdüğü aktarıldı.

Raporun taraf devletlere ve Birleşmiş Millet Güvenlik Kuruluna sunulduğu belirtildi.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Kahramanmaraş'ta sağanak can aldıKahramanmaraş'ta sağanak can aldı
Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda kimyasal silah saldırısı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (KSYÖ) Suriye

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.