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Suriye'de ilk iftar yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 22:17 | Son Güncelleme

İç savaşın sürdüğü Suriye'de savaş mağduru halk, ilk iftarını yaptı - Türkiye sınırına yakın sığınmacı kamplarında yaşayan on binlerce aile, gelen yardımlarla ilk orucunu açtı - Rahme sığınmacı kampında yaşayan Fatıma el Cuma: "Kampta yaşayan herkes iftarını doğru düzgün açabilmek için yardım kurumlarını bekliyor. Bazı aileler eğer yardım gelirse iftar yapabiliyor"

İDLİB (AA) - Suriye'de halk, Beşşar Esed rejiminin yoğun saldırıları altında bugün ilk iftarını yaptı.

Suriye'de milyonlarca sivil, rejim güçleri ve destekçilerinin, ülkenin farklı yerlerine düzenlediği saldırılar altında sekizinci ramazana girildi.

Saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın sığınmacı kamplarına yerleşen on binlerce aile, yardım kuruluşlarından gelen yardımlarla ilk iftarını yaptı.

Sığınmacı kamplarına mutfak kuran yardım kuruluşları, gün boyunca pişirdikleri yemekleri sivillere ulaştırdı.

İdlib iline bağlı Türkiye sınırına yakın bir konumdaki Rahme kampında yaşayan yüzlerce aile, gelen yardımlarla ilk orucunu açtı.

Kamplara yardım ulaştıran Ataa kurumu yetkilisi Nevcav El Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın bugün başladığı Suriye'de iftarlık dağıtımına başladıklarını söyledi.

Nevcav, "Yardımlarda ilk hedefimiz dul ve yetimler. Bugün 120 aileye iftarlık ulaştırdık." dedi.

Sığınmacı kampında yaşayan Hamalı Fatıma el Cuma da bu sene de ramazana kavuştukları için mutlu olduklarını belirterek, "Kampta yaşayan herkes iftarını doğru düzgün açabilmek için yardım kurumlarını bekliyor. Bazı aileler, eğer yardım gelirse iftar yapabiliyor." diye konuştu.

Eşin, Esed rejimin saldırılarında kaybeden ve 5 yıldır sığınmacı kampında 3 çocuğu ile yaşayan Fatıma, "Daha ne kadar burada kalırım bilmiyorum. Evlerimize dönmek için her gün dua ediyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Suriye

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