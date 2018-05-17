Suriye'de ilk iftar yapıldı

İDLİB (AA) - Suriye'de halk, Beşşar Esed rejiminin yoğun saldırıları altında bugün ilk iftarını yaptı.
Suriye'de milyonlarca sivil, rejim güçleri ve destekçilerinin, ülkenin farklı yerlerine düzenlediği saldırılar altında sekizinci ramazana girildi.
Saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın sığınmacı kamplarına yerleşen on binlerce aile, yardım kuruluşlarından gelen yardımlarla ilk iftarını yaptı.
Sığınmacı kamplarına mutfak kuran yardım kuruluşları, gün boyunca pişirdikleri yemekleri sivillere ulaştırdı.
İdlib iline bağlı Türkiye sınırına yakın bir konumdaki Rahme kampında yaşayan yüzlerce aile, gelen yardımlarla ilk orucunu açtı.
Kamplara yardım ulaştıran Ataa kurumu yetkilisi Nevcav El Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın bugün başladığı Suriye'de iftarlık dağıtımına başladıklarını söyledi.
Nevcav, "Yardımlarda ilk hedefimiz dul ve yetimler. Bugün 120 aileye iftarlık ulaştırdık." dedi.
Sığınmacı kampında yaşayan Hamalı Fatıma el Cuma da bu sene de ramazana kavuştukları için mutlu olduklarını belirterek, "Kampta yaşayan herkes iftarını doğru düzgün açabilmek için yardım kurumlarını bekliyor. Bazı aileler, eğer yardım gelirse iftar yapabiliyor." diye konuştu.
Eşin, Esed rejimin saldırılarında kaybeden ve 5 yıldır sığınmacı kampında 3 çocuğu ile yaşayan Fatıma, "Daha ne kadar burada kalırım bilmiyorum. Evlerimize dönmek için her gün dua ediyoruz." dedi.
Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası
CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı
Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat
İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı
Manisa'da lise öğrencisini inşaata götürüp tecavüz eden şahıs için karar verildi
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
İki fotoğraf arasındaki farkları tespit edebilir misiniz?
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum