STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki Doğu Guta'daki şiddete son verilmesi çağrısında bulunarak, hiçbir şeyin masum insanların katledilmesini haklı gösteremeyeceğini bildirdi.
Tajani, Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunun açılış konuşmasında, Doğu Guta kuşatmasının binden fazla can kaybına yol açtığına ve bölgede binlerce yaralı bulunduğuna işaret ederek, şiddet sarmalının daha kötüye gittiğini, bu nedenle BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının acilen uygulanması gerektiğini kaydetti.
"Suriye'de insanlık yok oluyor. Gelin insanlığımızı kaybetmeyelim." çağrısında bulunan Tajani, masum insanların katledilmesinin hiçbir koşulda meşru gösterilemeyeceğini ifade etti.
Tajani, Cenevre süreci kapsamında siyasi bir çözüm bulunmasının önemine işaret ederek, yaralıların tahliyesi için de sürdürülebilir bir barış tesis edilmesi uyarısında bulundu.
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