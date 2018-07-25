HABER

Suriye'de intihar saldırısı: 38 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin Süveyde il merkezinde DEAŞ'lı teröristlerce intihar saldırıları düzenlendiğini duyurdu - Saldırılarda en az 38 kişinin öldüğü öğrenildi

Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneydoğusunda kontrolündeki Süveyde il merkezinde intihar saldırıları yapıldığını kaydetti.

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejim kontrolündeki Süveyde ilinin merkezinde, biri pazar yeri diğeri de bir sokakta olmak üzere iki ayrı noktada intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin gerçekleştirdiği belirtilen haberde, rejimin tüm saldırganları yakaladığı öne sürüldü.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre saldırılarda en az 38 kişi hayatını kaybetti.

Süveyde'nin merkezi rejimin hakimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DEAŞ'ın varlığı sürüyor.

PARTNERTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdıTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdı
Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil: Mesut hiçbirini hak etmediMesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil: Mesut hiçbirini hak etmedi
Oğlunun adını taşıyacak orman için kampanya başlattıOğlunun adını taşıyacak orman için kampanya başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
intihar saldırısı Süveyde

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Adnan Oktar grubuna 19 yıl önce operasyon yapan Adil Serdar Saçan tweet attı: Tehditler alıyorum

Adnan Oktar grubuna 19 yıl önce operasyon yapan Adil Serdar Saçan tweet attı: Tehditler alıyorum

Günlük burç yorumları: 25 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Adana'da Atatürk heykeline saldırıya ilişkin valilikten açıklama

Adana'da Atatürk heykeline saldırıya ilişkin valilikten açıklama

Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tuğgeneral Ali Demir bu iftiradan dolayı 3 yıl hapis yattı şimdi Bakü'ye Askeri Ataşe oldu

Tuğgeneral Ali Demir bu iftiradan dolayı 3 yıl hapis yattı şimdi Bakü'ye Askeri Ataşe oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.