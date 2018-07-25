Suriye'de intihar saldırısı: 38 ölü

Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneydoğusunda kontrolündeki Süveyde il merkezinde intihar saldırıları yapıldığını kaydetti.
Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejim kontrolündeki Süveyde ilinin merkezinde, biri pazar yeri diğeri de bir sokakta olmak üzere iki ayrı noktada intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin gerçekleştirdiği belirtilen haberde, rejimin tüm saldırganları yakaladığı öne sürüldü.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre saldırılarda en az 38 kişi hayatını kaybetti.
Süveyde'nin merkezi rejimin hakimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DEAŞ'ın varlığı sürüyor.
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