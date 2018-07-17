Suriye'de mahsur kalan Rumen Pena ailesine kavuşuyor

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilinde eşi ve beş çocuğuyla mahsur kalan 27 yaşındaki Romanya vatandaşı Alena Nicoleta Pena, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) yaşayan ailesinin yanına dönüyor.

GKRY'de yaşayan Rumen Pena, burada aşık olduğu Suriyeli İbrahim'le evlenmek için 2011'de İdlib'e gitmiş, halk ayaklanmaları ve rejimin saldırıları başlayınca Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

Eşinin pasaportu savaş şartlarında kaybolan Pena, onu bırakarak gitmek istemediği için İdlib'de mahsur kalmıştı.

Hikayesini AA'nın duyurduğu Romanyalı Pena, Türk ve Rumen yetkililerin araya girmesiyle Türkiye'ye geçti.

Pena Türkiye'de yapılacak işlemlerinin ardından eşi ve 5 çocuğuyla birlikte önce Romanya'ya ardından da ailesinin yaşadığı GKRY'e gidecek.

Pena, Türkiye'ye geçmek üzereyken AA muhabirine yaptığı açıklamada ailesine kavuşacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Suriye halkının barış içinde yaşamasını istediğini söyleyen Pena, "Savaş bir önce bitsin. Ülkeme sağ salim döndüğüm gibi yurt dışına göçmek zorunda kalan Suriyeliler de umarım ülkelerine döner." diye konuştu.

