"Suriye'de milyonlarca çocuk eğitimden mahrum kaldı"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaştan dolayı 2,8 milyon çocuğun eğitimden mahrum kaldığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) ev sahipliğinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de 24-25 Nisan'da düzenlenecek, "Suriye ve Bölgenin Geleceğini Destekleme Konferansı" öncesi UNICEF yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, ülkede 7 yıldan fazla süredir devam eden savaş, şiddet ve yerinden edilmelere rağmen 4,9 milyon Suriyeli çocuğun eğitim almaya devam ettiği belirtildi.
Suriye içinde ve komşu ülkelerdeki Suriyeli çocukların yüzde 90'ının devlet okullarına erişim sağlayabildiği belirtilen açıklamada, "bununla beraber devasa zorlukların devam ettiği" vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"7 yıldır süren çatışmalar, 2,8 milyon Suriyeli çocuğun eğitim fırsatını elinden kaçırmasına neden oldu. Bu çocukların bazıları hiç okula gidemezken bazıları da 7 yıllık eğitimlerinin bir bölümünü kaçırdığı için akranlarını yakalamaları son derece zorlaştı. Suriye'nin bazı bölgelerinde okula gitmek şiddet ve saldırılardan dolayı zaman zaman yaşam ve ölüm meselesi haline gelmiştir."
Açıklamada, 2011'den bu yana ülkede eğitim veren 309 binanın saldırıya uğradığı bilgisine yer verilirken, her üç okuldan birinin harap edilmesi, zarar görmesi ve askeri amaçlar ile yerinden edilen ailelere barınak sağlamak gibi başka amaçlarla kullanılması nedeniyle kullanılamaz hale geldiği vurgulandı.
Suriye'de okul dışında kalan çocukların yüzde 40'nın 15-17 yaş çocuklardan oluştuğu aktarılan açıklamada, bu durumun çocukları erken evliliğe, savaşmaya, çocuk işçiliğine ve daha birçok istismara zorladığına dikkat çekildi.
- Daha fazla fon çağrısı
Öte yandan, "Suriye ve Bölgenin Geleceğini Destekleme Konferansı" için Brüksel'e gelen Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley ise yaptığı açıklamada, "Yedi yıllık savaş Suriye'de milyonlarca insanı yoksulluk ve açlığa itti. Dolayısıyla Suriye ve komşu ülkelerdeki bu insanlara aşırı ihtiyaç duydukları yiyecek, nakit ve geçim yardımlarını sağlayabilmek için daha fazla fon bulmak zorundayız." çağrısında bulundu.
Brüksel'de düzenlenecek uluslararası konferansta, Suriye'deki iç savaştan etkilenen milyonlarca sivil için donör ülkelerden para toplanması ve barış sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor.
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