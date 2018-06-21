Suriye'de muhalif bölgelerde okullara giriş sınavları yapılıyor

İDLİB (AA) - Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu geçici hükümetin eğitim bakanlığı, lise ve üniversitelere giriş sınavları yapıyor.

Bakanlığa bağlı eğitim müdürü Muhammed Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib, Halep, Hama, Dera, Kuneytra ve Lazkiye’de muhaliflerin kontrolündeki yerleşimler ile Ürdün, Lübnan gibi komşu ülkelerde yapılan lise ve üniversite sınavlarının başladığını belirtti.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için düzenlenen sınavlara 29 bin aşkın adayın başvurduğunu aktaran Salih, imtihanların 251 merkezde yapıldığını ve iki hafta süreceğini ifade etti.

Merkezlerin 244’ünün Suriye’de olduğunu kaydeden Salih, diğer merkezlerinin 6’sının Lübnan’da, birinin de Ürdün’de olduğunu söyledi.

Salih, sınava 9 bin 800 yüksek öğretim adayının ve 19 bin 300 orta öğretim adayının başvurduğunu dile getirdi.

Bu yılki sınav kriterlerinin daha profesyonel konulduğunu ve sonuçlarda daha şeffaflığın sağlanacağını vurgulayan Salih, bu yılın bu açıdan geçen senelerde düzenledikleri sınavlardan farklı olduğunu bildirdi.

Sınavların, İngiltere merkezli bir eğitim kurumu tarafından değerlendirileceğinin altını çizen Salih, bu kurumun, sınavları İngiltere kriterlerine uygun bulması durumunda sınav sonuçlarının uluslararası geçerliliği bulunacağını sözlerine ekledi.

