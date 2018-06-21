HABER

Suriye'de muhalif bölgelerde okullara giriş sınavları yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu geçici hükümetin eğitim bakanlığı, lise ve üniversiteye giriş sınavları düzenliyor

İDLİB (AA) - Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu geçici hükümetin eğitim bakanlığı, lise ve üniversitelere giriş sınavları yapıyor.

Bakanlığa bağlı eğitim müdürü Muhammed Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib, Halep, Hama, Dera, Kuneytra ve Lazkiye’de muhaliflerin kontrolündeki yerleşimler ile Ürdün, Lübnan gibi komşu ülkelerde yapılan lise ve üniversite sınavlarının başladığını belirtti.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için düzenlenen sınavlara 29 bin aşkın adayın başvurduğunu aktaran Salih, imtihanların 251 merkezde yapıldığını ve iki hafta süreceğini ifade etti.

Merkezlerin 244’ünün Suriye’de olduğunu kaydeden Salih, diğer merkezlerinin 6’sının Lübnan’da, birinin de Ürdün’de olduğunu söyledi.

Salih, sınava 9 bin 800 yüksek öğretim adayının ve 19 bin 300 orta öğretim adayının başvurduğunu dile getirdi.

Bu yılki sınav kriterlerinin daha profesyonel konulduğunu ve sonuçlarda daha şeffaflığın sağlanacağını vurgulayan Salih, bu yılın bu açıdan geçen senelerde düzenledikleri sınavlardan farklı olduğunu bildirdi.

Sınavların, İngiltere merkezli bir eğitim kurumu tarafından değerlendirileceğinin altını çizen Salih, bu kurumun, sınavları İngiltere kriterlerine uygun bulması durumunda sınav sonuçlarının uluslararası geçerliliği bulunacağını sözlerine ekledi.

PARTNERDünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!Dünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!
Otomobilin motoruna giren kedi için sürücüye not bıraktılarOtomobilin motoruna giren kedi için sürücüye not bıraktılar
Bosna- Hersek Federasyonu Başbakanı Novaliç: Erdoğan güçlü bir kişilikBosna- Hersek Federasyonu Başbakanı Novaliç: Erdoğan güçlü bir kişilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
imtihanlar Lübnan Suriye Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisinden ayrılınca art arda kendini bıçakladı!

Sevgilisinden ayrılınca art arda kendini bıçakladı!

İstanbul'da 24 Haziran seçimi alarmı! Yarın ve Cumartesi'ne dikkat

İstanbul'da 24 Haziran seçimi alarmı! Yarın ve Cumartesi'ne dikkat

Katili öz amcası çıktı! Korkunç ifade: Ona aşıktım

Katili öz amcası çıktı! Korkunç ifade: Ona aşıktım

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Avrupa'ya kaçan sapık yakalandı!

Avrupa'ya kaçan sapık yakalandı!

AFAD'dan Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ile ilgili açıklama

AFAD'dan Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ile ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.