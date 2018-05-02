HABER

Suriye'de muhalif bölgelerde suikastlar arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 14:30 | Son Güncelleme

Suriye'de rejim karşıtı ve askeri muhalif grupların kontrolündeki İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesinde son dönemde çok sayıda faili bilinmeyen suikast gerçekleşti - Suikastlar sivilleri ve muhalif savaşçıları hedef aldı

İDLİB (AA) - Suriye'de rejim karşıtı ve askeri muhalif grupların kontrolündeki İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesinde son haftalarda faili meçhul suikastlar arttı.

İdlib'deki AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, iç savaşın devam ettiği ülkede suikastlar, eczacı, doktor, gazeteci ve kuyumcu gibi birçok meslek grubundan siviller ile muhalif savaşçıları hedef aldı.

Geçen hafta İdlib ve Halep kırsallarında 27 sivil ve rejim karşıtı silahlı muhalif grup Heyet Tahriri Şam, Cephe Tahrir Suriye (CTS) ile Özgür Suriye Ordusu'nun komuta kademesinden 7 kişi öldürüldü.

Suikastlar bombalı araç, mayın ve ateşli silahlarla düzenlendi.

Muhaliflere göre suikastlarla, sivillerin arasında tedirginlik oluşturulması ve aralarında sorun bulunan çatışma ortamındaki farklı askeri grupların barışmalarının engellenmesi amaçlanıyor.

Muhalif gruplar, Heyet Tahriri Şam ve Cephe Tahrir Suriye arasında sağlanan barışının hemen ardından suikastların artmasına dikkati çekiyor.

Son olarak geçen hafta Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ceyş İzze grubunun basın sözcüsü Cemil Alemder ve İdlib Emniyet Birimi sorumlularından Ahmet Ceru suikasta uğradı.

Bu saldırıda Ceru hayatını kaybetti, Alemdar ise yaralı olarak kurtuldu.

Rejim karşıtı askeri gruplar suikastların faillerini bulmak için ortak çalışma yürütüyor.

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!
Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdiEsad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi
İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar varİstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
suikast Suriye

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler

Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler

Son dakika! Ümraniye'de silahlı saldırı

Son dakika! Ümraniye'de silahlı saldırı

Son dakika! İstanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Son dakika! İstanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi'nden açıklama geldi

1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi'nden açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.