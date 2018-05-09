Suriye'de rejim ablukasından zorunlu tahliyeler sürüyor

BAB/ANKARA (AA) - Suriye'de başkent Şam'da Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Yermük Kampı ve Humus ilinin kuzey kırsalından zorunlu tahliyeler devam ediyor. Rejimin yoğun saldırıları ve abluka şartları nedeniyle söz konusu bölgelerden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan konvoylar, Fırat Kalkanı bölgesindeki Bab ilçesi yakınlarına ulaştı.

Bab'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, başkent Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'nda muhaliflerin kontrolündeki Yelde, Bebbile ve Beyt Sahim yerleşimlerinden 6'ncı konvoy ile Humus'un kuzey kırsalında rejim ve destekçilerinin ablukasındaki bölgelerden yola çıkan 2'nci tahliye konvoyu Bab ilçesi yakınlarına vardı.

Yermük Kampı'ndan dün yola çıkan 39 otobüslük 6'ncı tahliye konvoyunda tahliye edilen 655 kişiye 2 ambulans eşlik etti.

Kamptan yaklaşık 8 bin kişinin daha tahliye edilmesi bekleniyor.

Beşşar Esed rejimi ile Rusya aracılığındaki müzakereler sonucu, Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'nın ÖSO kontrolündeki kısmından zorunlu tahliyeler için 29 Nisan'da anlaşmaya varılmıştı.