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Suriye'de rejim ablukasından zorunlu tahliyeler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 10:37 | Son Güncelleme

Suriye'de Esed rejiminin ablukasındaki Kuzey Humus'tan zorunlu tahliyeler devam ediyor - Bin 500 kişiyi taşıyan dördüncü tahliye konvoyu Halep'in batı kırsalı ve İdlib'e ulaştı - Kuzey Humus'tan tahliye edilenlerin sayısı 10 bini aştı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Kuzey Humus'tan zorunlu tahliyeler sürüyor.

Rejimin yoğun saldırıları ve abluka şartları nedeniyle söz konusu bölgeden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan dördüncü konvoy, İdlib iline ve Halep'in batı kırsalına ulaştı.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Humus'un kuzey kırsalında rejim ve destekçilerinin ablukasındaki bölgelerden yola çıkan ve bin 500 kişiyi taşıyan dördüncü tahliye konvoyu, gece yarısından sonra Hama ilinin Madik Kalesi köyünden giriş yaptı.

33 araçlık tahliye konvoyuna bir hasta nakil aracı ve acil durumlar için üç adet boş otobüs eşlik etti.

Bölgeye ulaşan Humuslular, İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki geçici konaklama merkezlerine, sığınmacı kamplarına, cami ve okullara yerleştiriliyor.

Son dönemde artan tahliyelerle bölgede barınma imkanının yetersiz kaldığı öğrenildi.

Son konvoyla Kuzey Humus'tan tahliye edilenlerin sayısı 10 bini aşmış oldu.

Söz konusu bölgeden tahliyelere devam edilmesi bekleniyor.

- Humus'tan tahliye durumu

Muhaliflerin rejim ile Rusya aracılığıyla yaptığı müzakereler sonucu, Humus'un kuzeyinden zorunlu tahliyeler geçen hafta başlamıştı.

Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alan, 5 yıldır abluka altında tutuluyor. Bölgede 200 ila 250 bin kişi yaşıyor.

Bölge, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Mayıs 2017'de Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı. Ancak Esed rejimi, Doğu Guta'yı ele geçirmesinin ardından Yermük Kampı'nın yanı sıra bu bölgeye de yoğun saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

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