Suriye'de rejim ablukasından zorunlu tahliyeler sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Humus'un kuzey kırsalında Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki bölgelerden zorunlu tahliyeler sürüyor.
Rejimin yoğun saldırıları ve abluka şartları nedeniyle söz konusu bölgeden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan altıncı konvoy, ülkenin kuzeyindeki İdlib ve Halep'in batı kırsalında kalacakları geçici barınma merkezlerine ulaştırdı.
İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Humus'un kuzey kırsalında rejim ve destekçilerinin ablukasındaki bölgelerden yola çıkan ve bin 334 kişiyi taşıyan altıncı tahliye konvoy akşam saatlerinde Hama ilinin Madik Kalesi köyüne ulaştıktan sonra ülkenin kuzeyindeki İdlib ve Halep'in batı kırsalına doğru hareket etti.
Tahliye konvoyunda 28 otobüsün yanı sıra 60 sivil araç yer aldı. Son konvoyla Humus'un kuzey kırsalındaki bölgelerden tahliye edilenlerin sayısı 14 bin 500'ü aşmış oldu.
Bölgeye ulaşan Humuslular, İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki geçici konaklama merkezlerine, sığınmacı kamplarına, cami ve okullara yerleştiriliyor.
Son dönemde artan tahliyelerle bölgede barınma imkanının yetersiz kaldığı öğrenildi.
Söz konusu bölgeden tahliyelere devam edilmesi bekleniyor.
- Humus'tan tahliye durumu
Muhaliflerin rejim ile Rusya aracılığıyla yaptığı müzakereler sonucu, Humus'un kuzeyinden zorunlu tahliyeler geçen hafta başlamıştı.
Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alan, 5 yıldır abluka altında tutuluyor. Bölgede 200 ila 250 bin kişi yaşıyor.
Bölge, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Mayıs 2017'de Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı. Ancak Esed rejimi, Doğu Guta'yı ele geçirmesinin ardından Yermük Kampı'nın yanı sıra bu bölgeye de yoğun saldırılar düzenlemeye başlamıştı.
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