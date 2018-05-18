Suriye'de rejim üslerinde patlamalar

HAMA/İDLİB (AA) - Suriye'nin orta kesimlerindeki Hama ilinde Beşşar Esed rejimine bağlı Hama askeri havaalanında şiddetli patlamalar olduğu bildirildi.
AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, şiddetli patlamaların gerçekleştiği Hama askeri havaalanında çok sayıda İran'a bağlı askeri grup bulunuyor.
Suriyeli aktivistler sosyal medyada havaalanından yükselen dumanların fotoğraflarını paylaştı.
Söz konusu patlamalarla ilgili ölü veya yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.
Son dönemde İsrail, rejim ve İran'a bağlı güçlerin bulunduğu Halep, Hama, Şam, Dera ve Süveyda gibi farklı noktalara saldırılar düzenledi.
İsrail, en son geçen hafta Şam'ın güneyindeki Kisve ilçesindeki rejim ve İran güçlerine yönelik füze saldırısı yapmıştı.
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