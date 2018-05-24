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Suriye'de rejime ait hava üssünün vurulduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 23:29 | Son Güncelleme

Esed rejiminin haber ajansı, ülkenin orta kesimindeki bir hava üssüne füze saldırısı düzenlendiğini iddia etti

İDLİB (AA) - Suriye'de, Beşşar Esed rejimine ait ülkenin orta kesimindeki bir hava üssüne füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.

Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen uçaklar Humus ilindeki Dabaa Askeri Üssü'ne füze saldırısı gerçekleştirdi.

Haberde, füze saldırısının ardından rejime ait hava savunma sisteminin füzelere karşılık verdiği ifadeleri yer aldı.

Söz konusu bölgede İran destekli yabancı terörist grupların yoğun olarak bulunduğu biliniyor.

Esed rejimine yakın grupların sosyal medya hesaplarında gece saat 01.38 sularındaki iddialara göre, Fırat Nehri'nin güneybatısındaki T2 petrol rafinerilerinin yakınlarında 2 askeri noktanın füzelerle vurulduğu öne sürülmüştü.

İsrail, Rusya ile koordinasyon halinde zaman zaman Suriye'deki İran güçlerini hedef alan hava ve füze saldırıları düzenliyor ancak bu saldırıları resmen üstlenmiyor.

Son saldırı hakkında da İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
dabaa Esed saldırı

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