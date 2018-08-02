"Suriye'de rejimin kimyasal silah beyanında tutarsızlıklar var"

Esed rejimi, 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanmış, bin 400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybetmesine, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivilin de yoğun şekilde etkilenmesine yol açmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de raporla birlikte BM Güvenlik Konseyi'ne ilettiği mektupta, kimyasal silah kullanımının ''kabul edilemez'' olduğunu yineleyerek, uluslararası hukuk ihlallerinin çözümsüz kalmasının daha fazla devam edemeyeceğini ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

"Suriye'de rejiminin kimyasal silah beyanında hala eksiklikler, tutarsızlıklar, ve çelişkiler var'' ifadesine yer verilen raporda, rejimin sağladığı bilgilerle sorunların giderilemediği belirtildi ve ''tam bir iş birliği'' yapılması çağrısında bulunuldu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Suriye'de rejimin kimyasal silah beyanınında hala eksikler, tutarsızlıklar ve çelişkiler olduğu bildirildi.

Bunun üzerine ABD'nin daha önce ilan ettiği "kırmızı çizgi" gereğince Suriye'ye müdahale etmesi beklentisi doğarken Rusya rejimin tüm kimyasal silah stoğunu imha etmesi teklifini getirerek müdahaleyi engellemişti.

Taraflar, 15 Eylül 2013'te anlaşmış, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) devreye girdiği süreçte imha işlemi başlatılmıştı. Örgüt, işlemin 19 Ağustos 2014'te tamamlandığını duyurmuştu.

Tüm bunlara karşın örgütün tün imha ettiği stok, rejimin bildirdiği envanterle sınırlı kalmıştı.

