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Suriye'de şark çıbanı tehlikesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 13:16 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib ilinde sağlıksız yaşam koşulları, nüfusun göçlerle orantısız olarak artması ve koruyucu sağlık hizmeti eksikliği, hastalıkların hızla yayılmasına neden oluyor - "Tatarcık" sineğinin neden olduğu şark çıbanı hastalığı şikayeti nedeniyle İdlib'in Ermenez beldesindeki tek sağlık merkezine müracaat eden hasta sayısı son bir ayda 800'e ulaştı - Ermenez bölgesinin Yerel Meclis Başkanı Serdani: - “Savaş nedeniyle kanalizasyon sistemlerinin zarar görmesi ve açık haldeki foseptik çukurları hastalığın artmasına neden oldu"

İDLİB(AA) - Suriye’nin İdlib ilinde sağlıksız yaşam koşulları, nüfusun göçlerle orantısız şekilde artması ve açık foseptik çukurları, şark çıbanı hastalığının artmasına neden oldu.

Esed rejiminin hava saldırılarından kaçan ya da tahliye edilen on binlerce kişinin İdlib'e sığınmasıyla bölgedeki nüfusun kontrolsüz çoğalması, koruyucu sağlık hizmetlerinin iç savaş yüzünden verilememesi, bataklık alanlarda sinek popülasyonunun artması "Tatarcık" sineğiyle bulaşan bu hastalığın hızla yayılmasına yol açtı.

İdlib'de hastalığın en sık göründüğü bölgelerden birisi yoğun göç alan Ermenez beldesi. Ermenez'deki tek sağlık merkezine müracaat eden hasta sayısı son bir ayda 800 kişiye ulaştı.

Ermenez Yerel Meclis Başkanı Hasan Serdani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruyucu sağlık hizmetleri alanında ciddi eksikliklerinin bulunduğunu belirterek "Savaş nedeniyle kanalizasyon sistemlerinin zarar görmesi ve açık haldeki foseptik çukurları hastalığın artmasına neden oldu. Yardım derneklerine çağrı yaptık ama sorunu çözecek kadar yanıt alamadık." diye konuştu.

Serdani, zarar gören kanalizasyonlar ve halkın yaşadığı bölgedeki açık foseptik çukurlarının hastalığın kaynağı haline geldiğini söyledi.

Beldedeki sınırlı imkanlarla gönüllü ekiplerin tedavi çalışmalarına başladığını dile getiren Serdani "Ancak beldede özel bir tıbbi ekip bulunmuyor. " dedi.

Beldedeki tek sağlık merkezinde çalışan hemşire Nafi Çakal, haftada yaklaşık 200 hastanın merkeze müracaat ettiğini vurguladı.

Çakal, ev, sokak ve çöp dökülen alanlarda ilaçlama yapılması gerektiğini belirterek yardım kuruluşlarına destek vermeleri çağrısını yaptı.

Kendisi ve dört çocuğu şark çıbanı hastalığına yakalanan Hasan Rahhal, “İki çocuğum bu hastalıktan kurtuldu. Diğer iki çocuğum tedavi aşamasında. Hastalık korkunç bir şeklide yayılıyor. Daha fazla yayılmadan önce bakım, temizlik ve ilaçlama kampanyası yapılması gerekiyor.” diye konuştu.

Bir diğer bölge sakini Ebu Ahmet de üç çocuğu ve eşinin hastalığa yakalandığını kaydetti.

- Şark çıbanı

Dünyada belli iklim bölgelerinde ve daha çok Akdeniz ve Ortadoğu'da görülen hastalığa "Leishmania tropica" adlı bir parazit neden oluyor.

"Tatarcık" sineğinin bulaştırdığı mikrop, hijyen ve temizlik bakımından sıkıntılı bölgelerde hızla yayılma imkanı buluyor. Virüsün zamanla vücuda yayılmasıyla çıbana sebep olan parazit, sineğin ısırdığı yerde pembe bir leke oluşturuyor, zamanla da leke daha belirgin hale gelerek yara halini alıyor.

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