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Suriye'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 21:19 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyindeki farklı bölgelerde seller meydana geldi - Son bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle Azez'deki çadır kentte yaşayanların hayatı daha da zorlaştı

AZEZ (AA) - Suriye'de son bir haftada etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde seller meydana geldi.

Ülkenin Afrin, Azez, Mümbiç ve değişik bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış farklı bölgelerde sellerin meydana gelmesine sebep olurken, özellikle çadır kentte yaşayanların hayatı da olumsuz etkilendi.

Şiddetli yağış bölgedeki kamplardaki yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirirken, bazı tarım alanları da zarar gördü. Selin yaşandığı bölgelerdeki yerel halk, iş ve arazi araçlarıyla bölgeden tahliye ediliyor.

Öte yandan, Azez'de yağıştan etkilenen halka yardım etmek için Yerel Meclis ve sivil toplum kuruluşları yoğun çaba sarf ediyor.

- İHH sel için harekete geçti

Suriye'de yardım faaliyetlerine devam eden İHH İnsani Yardım Vakfı, sel yaşanan bölgeler için harekete geçti.

İHH Acil Yardım Kurtarma Ekibi Sorumlusu İshak Aka, yağıştan etkilenen bölgelere yardım araçlarını göndererek sivillerin tahliye edilmeye başlandığını belirtti.

Aka, halkın her türlü yardıma ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, sel nedeniyle çadırların zarar gördüğünü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Azez İHH Suriye yağış

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