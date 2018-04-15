MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, "Dünyanın iki yaramaz çocuğu gelmişler başkasının evini talan ediyor, güç gösterisi ve kabadayılık yapıyorlar. Suriye'de silah denemeleri yapıyorlar." dedi.

Aycan, partisinin Afşin ilçe teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2019 yılının zorlu bir dönem olacağını, 1 yıl içerisinde, 6 ay arayla 2 seçim yapılacağını belirterek, ülkenin kaderinin belirleneceği bu seçimde devletin bekası için "Cumhur ittifakı"nı destekleyeceklerini söyledi.

CHP'nin erken seçim istemesinin hiç bir anlamı olmadığını aktaran Aycan, seçim tarihini bu ülkede Devlet Bahçeli'nin belirlediğini, geçmişte de bunun görüldüğünü belirtti.

Cumhur ittifakının Türk milletinin ve devletin bekası için Devlet Bahçeli tarafından geliştirilmiş bir formül olduğunu vurgulayan Aycan, şöyle devam etti:

"Cumhur ittifakı konusunda AK Parti ve MHP bir araya geldi. İttifakın nasıl olacağı ve seçim yasasındaki değişiklikler konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde parti adayı diye bir şey kalmadı. MHP olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz ama Erdoğan AK Parti'nin adayı değil. Cumhur ittifakının adayı. Devletin bekası, geleceği için verilen bir karardır. Bu şartlarda en uygun yapı olduğu için verilen bir karardır. Onun dışındaki milletvekilliği seçiminde kendi listemizle seçime gireceğiz."