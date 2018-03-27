Suriye'de terörden arındırılan bölgelere geri dönüş

İSTANBUL (AA) - Suriye iç savaşından kaçarak Türkiye'ye gelen ve yaklaşık 3 yıldır Esenyurt'ta yaşayan 3 Suriyeli aile, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Esenyurt Belediyesi eski başkanlık binası önünde düzenlenen törene Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Suriyeli aileler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Alatepe, Suriyelilerin barınabilecekleri Türkiye gibi bir komşuları olduğuna dikkati çekerek, "Bugüne kadar birlikte yaşadık. Aşımızı, işimizi ve ülkemizi paylaştık. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aylardır, yıllardır seslendirdiği, dile getirdiği gibi o topraklar gerçek sahiplerinindir. Bugün ailelerimizi gönderiyoruz. 35 Suriyeli kardeşimiz kendi topraklarına, özgür Suriye'ye, bizim özgürleştirdiğimiz Suriye'ye dönüyorlar. Esenyurt'ta yaklaşık 140 bin Suriyeli kardeşimiz var. Bunların 110-120 bini Türkçe biliyor." diye konuştu.

İlçe sınırlarında Suriyelilere verilen desteklerden bahseden Alatepe, şöyle devam etti:

"3 ailemizden biri Afrin'e gidecek. Daha 3-5 gün önce özgürleşen Afrin'e huzur içerisinde dönüyorlar. Çünkü biz oraya sadece Türkiye için değil, Suriyeliler için de huzur götürdük. Diğer iki ailemiz de Cerablus'a gidiyor. Şu anda 25-30 civarında ailemiz de geri dönmek için talepte bulundu. Huzur içinde ülkelerinde dönecekler. Dünya kamuoyu işte bu çocukların. Bunu görecekler."