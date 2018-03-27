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Suriye'de terörden arındırılan bölgelere geri dönüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta yaşayan 3 Suriyeli aile, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı - Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe: - "Bugün ailelerimizi gönderiyoruz. 35 Suriyeli kardeşimiz kendi topraklarına, özgür Suriye'ye, bizim özgürleştirdiğimiz Suriye'ye dönüyorlar" - Suriyeli Yahya Talip: - "Erdoğan, Müslümanların lideridir. Allah onu muhafaza etsin. Onu çok seviyoruz. Türkiye'de kaldığımız sürece insanlar bize çok iyi davrandı. Türk halkına teşekkürlerimizi iletiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Suriye iç savaşından kaçarak Türkiye'ye gelen ve yaklaşık 3 yıldır Esenyurt'ta yaşayan 3 Suriyeli aile, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Esenyurt Belediyesi eski başkanlık binası önünde düzenlenen törene Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Suriyeli aileler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Alatepe, Suriyelilerin barınabilecekleri Türkiye gibi bir komşuları olduğuna dikkati çekerek, "Bugüne kadar birlikte yaşadık. Aşımızı, işimizi ve ülkemizi paylaştık. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aylardır, yıllardır seslendirdiği, dile getirdiği gibi o topraklar gerçek sahiplerinindir. Bugün ailelerimizi gönderiyoruz. 35 Suriyeli kardeşimiz kendi topraklarına, özgür Suriye'ye, bizim özgürleştirdiğimiz Suriye'ye dönüyorlar. Esenyurt'ta yaklaşık 140 bin Suriyeli kardeşimiz var. Bunların 110-120 bini Türkçe biliyor." diye konuştu.

İlçe sınırlarında Suriyelilere verilen desteklerden bahseden Alatepe, şöyle devam etti:

"3 ailemizden biri Afrin'e gidecek. Daha 3-5 gün önce özgürleşen Afrin'e huzur içerisinde dönüyorlar. Çünkü biz oraya sadece Türkiye için değil, Suriyeliler için de huzur götürdük. Diğer iki ailemiz de Cerablus'a gidiyor. Şu anda 25-30 civarında ailemiz de geri dönmek için talepte bulundu. Huzur içinde ülkelerinde dönecekler. Dünya kamuoyu işte bu çocukların. Bunu görecekler."

- "Erdoğan, Müslümanların lideridir"

Afrin'e giden ailenin babası Yahya Talip, ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Kapıları açtığı için Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. 3 yıl önce Türkiye'ye geldik. Savaştan kaçacak başka yerimiz yoktu. Erdoğan, Müslümanların lideridir. Allah onu muhafaza etsin. Onu çok seviyoruz. Türkiye'de kaldığımız sürece insanlar bize çok iyi davrandı. Türk halkına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kendi vatanımızdaki gibi hissettik. Afrin'deki akrabalarımızı aradık. Orası çok emniyetli bir bölge olmuş. İnşallah bütün Suriyeliler yerlerine geri dönebilir." ifadelerini kullandı.

Yahya Talip'in büyük oğlu 11 yaşındaki Hamza Talip ise Türkiye'de çok güzel arkadaşlıklar edindiğini belirterek, "Arkadaşlarıma veda edeceğim. Afrin'de de arkadaşlarım var. Onlar da memnun olacak beni görecekleri için. Onları çok seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk askerlerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Suriyelileri ailelerin eşyaları zeytin dalları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Suriyeli çocuğu sevdiği fotoğraflarla süslendi.

Mehteran takımının marşlar seslendirdiği törende lokma dağıtıldı.

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