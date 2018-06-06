HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Suriye'de Türk ve Suriyeli akademisyenler iftar sofrasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 00:30 | Son Güncelleme

Suriye'de Türk ve Suriyeli akademisyenler iftar sofrasında buluştu

AZEZ/ANKARA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde kurulan ilk üniversitede Suriyeli ve Türk akademisyenleri iftar programında buluşturdu.

Azez'deki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İHH tarafından Azez ilçesi kırsalında düzenlen iftar programına, Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Gaziantep Üniversitesiden akademisyenler, Suriyeli akademisyenler, ilçenin ileri gelenleri, yerel meclis başkanları ile insani yardım kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İHH'nın desteğiyle kurulan Uluslararası Şam Üniversitesini ziyaret eden Tük akademisyenler, iftardan önce kampüs alanını gezdi.

İftar programında konuşan Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, İHH'ya teşekkür ederek, "Savaş devam ederken İHH burada üniversite kurarak gençlerin umudu oluyor. Fırat Kalkanı başlamadan önce İHH burada güzel çalışmalar yapmış. Fırat Kalkanı operasyonuyla birlikte ülkemiz burada güzel çalışmalar yapmaktadır." dedi.

Ulusları Şam Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Aydın, üniversiteye kayıtlı 800 öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Aydın, "Ramazan ayının bereketiyle kaynaşma iftarı düzenledik. Temennimiz Suriyeli gençleri kendi vatanlarında tutarak eğitimlerini ve ülkenin geleceğinde önemli rol almalarını sağlamak." diye konuştu.

Türkiye sınırındaki Azez'de 2016'da kurulan Uluslararası Şam Üniversitesi bünyesinde iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, ilahiyat ve siyasi bilimler fakülteleri bulunuyor.

PARTNEREşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...Eşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...
Emine Erdoğan, Sevgi Çiçek ve ailesinin evinde iftara katıldıEmine Erdoğan, Sevgi Çiçek ve ailesinin evinde iftara katıldı
CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar! CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azez iftar İHH Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Recep efendi seni uyarıyorum

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Recep efendi seni uyarıyorum

Erdoğan miting meydanlarında ilk defa Meral Akşener'den bahsetti!

Erdoğan miting meydanlarında ilk defa Meral Akşener'den bahsetti!

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.