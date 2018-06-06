Suriye'de Türk ve Suriyeli akademisyenler iftar sofrasında buluştu

AZEZ/ANKARA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde kurulan ilk üniversitede Suriyeli ve Türk akademisyenleri iftar programında buluşturdu.

Azez'deki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İHH tarafından Azez ilçesi kırsalında düzenlen iftar programına, Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Gaziantep Üniversitesiden akademisyenler, Suriyeli akademisyenler, ilçenin ileri gelenleri, yerel meclis başkanları ile insani yardım kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İHH'nın desteğiyle kurulan Uluslararası Şam Üniversitesini ziyaret eden Tük akademisyenler, iftardan önce kampüs alanını gezdi.

İftar programında konuşan Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, İHH'ya teşekkür ederek, "Savaş devam ederken İHH burada üniversite kurarak gençlerin umudu oluyor. Fırat Kalkanı başlamadan önce İHH burada güzel çalışmalar yapmış. Fırat Kalkanı operasyonuyla birlikte ülkemiz burada güzel çalışmalar yapmaktadır." dedi.

Ulusları Şam Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Aydın, üniversiteye kayıtlı 800 öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Aydın, "Ramazan ayının bereketiyle kaynaşma iftarı düzenledik. Temennimiz Suriyeli gençleri kendi vatanlarında tutarak eğitimlerini ve ülkenin geleceğinde önemli rol almalarını sağlamak." diye konuştu.

Türkiye sınırındaki Azez'de 2016'da kurulan Uluslararası Şam Üniversitesi bünyesinde iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, ilahiyat ve siyasi bilimler fakülteleri bulunuyor.

