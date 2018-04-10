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"Suriye'de uluslararası hukuk ayaklar altına alındı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

Fransa Başbakanı Philippe: - "Bir kez daha uluslararası hukuk, bunun da ötesinde insanlık, Suriye'de kendisine karşı direnen herkesi yok etmeye karar veren Esed rejimi tarafından ayaklar altına alındı"

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Suriye'de yaklaşık bir yıl sonra ve aynı bölgede ikinci kez kimyasal saldırı düzenlendiğini belirterek, "Bir kez daha uluslararası hukuk, bunun da ötesinde insanlık, Suriye'de kendisine karşı direnen herkesi yok etmeye karar veren Esed rejimi tarafından ayaklar altına alındı" dedi.

Philippe, Fransa Ulusal Meclisi'nde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Doğu Guta'nın Duma ilçesinde meydana gelen kimyasal silah saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Philippe, "Bir kez daha uluslararası hukuk, bunun da ötesinde insanlık, Suriye'de kendisine karşı direnen herkesi yok etmeye karar veren Esed rejimi tarafından ayaklar altına alındı." ifadelerini kullandı. 78 sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan Duma'daki kimyasal saldırının, "Esed rejiminin ne olduğu hakkında bilgi verdiğini" söyleyen Fransa Başbakanı, "Bizim bu kimyasal silah kullanımına karşı vereceğimiz tepki kim olduğumuz hakkında bir şeyler diyecektir." şeklinde konuştu.

Esed rejiminin destekçilerinin bu saldırılarda özel sorumluluğu olduğunu savunan Philippe, bu tarafların aynı zamanda ateşkesin ihlalinden de sorumlu tutulduklarını dile getirdi.

Oturumda konuşan Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau da "Rusya'nın haberi olmadan Suriye'de tek bir uçak bile kalkmaz." diyerek, kimyasal saldırıdan dolayı Rusya ve Esed rejiminin diğer destekçilerini de suçladı.

7 Nisan'da Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

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Fransa Fransa Başbakanı Edouard Philippe Suriye'de kimyasal saldırı

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