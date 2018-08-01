Suriye'de yaralanan çocuklar Türkiye'de yaşama tutundu

Her iki çocuğun da şarapnel parçası isabet etmesi sonucu akciğerinden yaralandığını bundan dolayı da çocuklarda solunum sıkıntısı ve bilinç kaybı geliştiğini anlatan Özmen, "Adil'in sırtında boru şeklinde şarapnel parçası vardı, hemen ameliyatla aldık ve zarar gören akciğerini onardık. Beşar'ın da yine aynı şekilde akciğerine şarapnel parçası isabet etmişti ve kanaması vardı. Durumu bayağı kötüydü ama yoğun bakımda tedavi altına aldık." diye konuştu.

Hastanenin çocuk cerrahisi uzmanı Dr. İsmail Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli çocukların hastaneye getirildiklerinde genel durumlarının kötü olduğunu belirtti.

Vücutlarındaki yaraların yanı sıra bilinç kaybı ve solunum yetmezliği gibi sorunları da ortaya çıkan çocuklar, kendileri için seferber olan doktorlar ve sağlık çalışanları sayesinde yeniden hayata bağlandı.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de terör örgütlerince bir süre önce ilçeye bağlı Akterin beldesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 13 yaşındaki Adil Veysel ile Rail köyünde oynadıkları mühimmatın infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Beşar Muhammed el-Hacci, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü aracın patlatılması ve oyuncak sanarak oynadıkları mühimmatın infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Suriyeli 2 çocuk, tedavi için getirildikleri Kilis'te yaşama tutundu.

Özmen, çocukların yoğun bakımda yaklaşık 4-5 gün tedavi gördükten sonra servise alındığını ifade ederek, şu anda çocukların genel durumunun daha iyi olduğunu ve kan değerlerinin iyi gelmesi halinde birkaç güne kadar taburcu edilebileceğini söyledi.

- "Allah herkesten razı olsun, çocuğum kurtuldu"

Tedavisi devam eden Adil Veysel de dükkanlarının önünde oturduğu sırada büyük bir patlama olduğunu ve göğsüne şarapnel parçası isabet ettiğini dile getirdi.

Arkadaşları tarafından hemen hastaneye götürüldüğünü anlatan Veysel, "Biraz korktum, ağrılarım vardı ama sonra geçti. Daha sonra beni Türkiye'ye geçirdiler. Sağ olsun doktorlar beni burada iyileştirdiler." dedi.

Beşar Muhammed el-Hacci ise futbol oynadıkları sırada arkadaşının bir cisim bulduğunu ve evden getirdiği çekiçle kırmaya çalıştığını söyledi.

Çekiçle vurdukları maddenin birden patladığını ve arkadaşlarıyla birlikte yaralandığını aktaran Hacci, önce Suriye'de bir hastaneye götürüldüğünü ardından da Kilis'e getirildiğini ve burada da iyileştiğini kaydetti.

Baba Yaşar Muhammed el-Hacci ise patlama olduğunu duyduğunda köye gittiğini ifade ederek, "Baktım çocuklar kanlar içerisinde onları hemen arabaya alıp Mare Hastanesine götürdüm orada ilk tedavinin ardından oğlumla bizi ilk önce Azez Hastanesine oradan da Türkiye'ye gönderdiler. Sağ olsunlar bizi önce acile sonra yoğun bakıma aldılar. Doktorlarımız çok iyi ilgilendiler. Allah herkesten razı olsun, çocuğum kurtuldu." ifadelerini kullandı.

