Suriye'de yeni tahliyeler için anlaşma sağlandı

ANKARA/İDLİB (AA) - Suriye'de muhalifler ile Beşşar Esed rejimi arasında süren görüşmelerde yeni tahliyeler için anlaşma sağlandı.
AA muhabirinin Suriyeli muhalif kaynaklardan aldığı bilgiye göre, anlaşma kapsamında askeri muhaliflerin kuşatmasındaki İdlib'in Fua ve Keferya beldelerinden 6 bin 900 kişinin çıkışına karşılık Esed rejiminin tutukladığı 1500 sivil ve muhalif serbest bırakılacak.
Tahliye işlemlerinin ilerleyen tarihlerde başlaması bekleniyor. Tahliyelerin gerçekleşmesi halinde Şii nüfusa sahip iki belde boşalmış olacak. Daha önce de muhalifler ile Esed rejiminin Fua ve Kefreya'da yaşayan Şii nüfusun tahliye edilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Suriye'nin Madaya, Zebadani ve Yermük kampı bölgeleri ile rejimin cezaevlerindeki birçok tutuklu serbest kalmıştı.
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