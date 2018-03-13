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"Suriye'deki çocuklar savaş suçu kurbanı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

OHCHR Yardımcısı Gilmore: - "Doğu Guta ve Suriye'deki başka yerlerdeki çocuklar muhtemelen savaş suçu, potansiyel olarak da insanlığa karşı işlenen suçların kurbanları" - "Çocuklara karşı işlenen suçların ölçeği, kapsamı ve vehameti şok edici. Çocukları etkileyen ve hedef alan yaygın insan hakları ihlalleri ve uluslararası insani hukuk ihlalleri Suriye makamları (Esed rejimi) tarafından gerçekleştirilmiştir"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri (OHCHR) Yardımcısı Kate Gilmore, Doğu Guta'da başta olmak üzere Suriye'de çocukların savaş suçu kurbanı olduğunu vurgulayarak, çocuklara karşı işlenen suçların baş sorumluluğunun Beşşar Esed rejimine ait bulunduğunu söyledi.

OHCHR Yardımcısı Kate Gilmore, BM İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu'nda üye ülkelere Suriye'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Gilmore, Doğu Guta'da 125 bin çocuğun kapana kısıldığı uyarısında bulunarak, "Doğu Guta ve Suriye'deki başka yerlerdeki çocuklar muhtemelen savaş suçu, potansiyel olarak da insanlığa karşı işlenen suçların kurbanları." dedi.

Suriye'deki çocukların karşılaştığı şiddete dikkati çeken Gilmore, "Bu iğrenç, utanç verici ama önlenebilir çatışmalar sadece çocukların temel insan haklarını ihlal etmekle kalmadı, insanların çocuklarını da her türlü elinden aldı." ifadesini kullandı.

- "Ölçeği, kapsamı ve vehameti şok edici"

Suriye'de 7 yıldır süren iç savaşta 400 bin sivilin öldürüldüğünü, 1 milyondan fazla sivilin de yaralandığını aktaran Gilmore, uluslararası toplumun Suriye'de sivilleri ve özellikle çocukları korumakta başarısız kaldığının altını çizdi.

Gilmore, "Çocuklara karşı işlenen suçların ölçeği, kapsamı ve vehameti şok edici. Çocukları etkileyen ve hedef alan yaygın insan hakları ihlalleri ve uluslararası insani hukuk ihlalleri, Suriye makamları (Esed rejimi) tarafından gerçekleştirilmiştir." dedi.

- Uluslararası topluma çağrı

Konseyde yaptığı konuşmanın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis ile basın mensuplarının karşısına çıkan Gilmore, Doğu Guta'da çatışma ortasında kalan çocukların kurtarılması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

2017'nin Suriye iç savaşında çocuklar için en ölümcül yıl olduğunu belirten Moumtziz ise "Ne yazık ki 2018 de berbat bir şekilde başladı." diye konuştu.

Moumtzis, yılın iki ayında ülkede binden fazla çocuğun şiddet olaylarında öldürüldüğü ya da yaralandığı uyarısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler doğu guta Kate Gilmore OHCHR

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