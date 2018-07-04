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Suriye'deki güvenlik durumu yardımları etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 22:42 | Son Güncelleme

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumana Ganimat, Suriye'deki sığınmacılara yönelik yardımların ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle gerilediğini söyledi

AMMAN (AA) - Ürdün, Suriye'deki sığınmacılara yönelik yardımların, ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle gerilediğini belirtti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumana Ganimat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki güvenlik durumunun önceki günlerde olduğu gibi yardımların girişine imkân vermediğini ifade etti.

Suriye'deki sığınmacılara yönelik yardımların, ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle gerilediğini söyleyen Ganimat, Suriyeli sığınmacılar için insani yardım hizmeti verilmesi amacıyla yeni sınır kapıları açılmasına rağmen dün 36, bugün ise sadece 25 tırın Suriye'ye giriş yapabildiğini aktardı.

Ganimat, Ürdün'ün Suriyeli tarafların müzakere masasına dönmeleri girişimi konusundaki ara buluculuk rolünün devam ettiğini vurguladı.

Ürdün'ün sınırını Suriyeli sığınmacılara açması taleplerine ilişkin Ganimat, "Ürdün güvenlik tehdidi olduğu müddetçe sınırını açamaz." dedi.

Ürdün yönetimi, dün rejim güçleri ve destekçilerinin Dera'daki saldırılarından kaçan Suriyeli sığınmacılar için insani yardım hizmeti verilmesi amacıyla açtığı sınır kapısı sayısını üçe yükseltmişti.

Suriye'de rejimin Dera'daki saldırılarından kaçarak Ürdün sınırına gelen Suriyelilerin sayısının 270 bin ila 330 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı. Operasyonda 20 Haziran'dan bu yana 100'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

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Cumana Ganimat Suriye Ürdün

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