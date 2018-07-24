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Suriye'deki halk hareketinin simge sanatçısı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 10:05 | Son Güncelleme

Suriye'de Esed rejimine karşı başlatılan halk ayaklanmalarına ilk destek verenler arasında yer alan May Skaf, geçirdiği kalp krizi sonucu Fransa'da öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı başlatılan halk ayaklanmasına destek veren ilk kadın sanatçılardan May Skaf, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşamını yitirdi.

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beşşar Esed rejimi karşıtı kadın sanatçısı Skaf'ın önceki gece Paris'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Dizi ve tiyatro oyuncusu Skaf, 2011 yılında rejime karşı başlatılan halk gösterilerine katılmıştı.

49 yaşındaki Skaf, 2011-2013 yıllarında rejim tarafından birkaç kez tutuklandıktan sonra Paris'e göçmüştü.

Yurt dışından da Suriye halkına ve muhaliflere desteğini sürdüren Skaf, Suriyeliler tarafından en çok sevilen rejim karşıtı sanatçılar arasında yer almış ve sembol haline gelmişti.

Başkent Şam'da 1969 yılında doğan Skaf, Şam Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra sanatla uğraşmaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Devrim May Skaf Suriye

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