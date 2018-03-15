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Suriye'deki iç savaşın 7'nci yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 22:49 | Son Güncelleme

Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan iç savaşın 7. yılını doldurması dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan iç savaşın 7'nci yılını doldurması dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ndeki etkinlik, Türkiye ve Suriye milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programda, Suriye'deki sürecin 7'nci yılı dolayısıyla Suriye'deki gösteri ve eylemler, 7 dakikalık video gösterisi şeklinde sunuldu.

Suriye Lemme Derneği Müdürü Hind Akil, katılımcılara, oğlunun son nefesini verdiği anına doyamayan bir annenin kalbiyle, oğlunun yüzünde özgürlüğü isteyip özgürlüğe kavuşmanın hayaliyle bakan bir annenin diliyle seslendiğini belirtti.

Akil, anneler olarak, ölümden korkan ama özgürlük için bağıran, sokak aralarında gezen gençleri dinlediklerini ifade etti.

Hak, adalet ve özgürlük üzerine uluslararası topluluk olarak kendilerini adlandıranlara seslenen Akil, şöyle devam etti:

"Bu bizim, gençlerimizin devrimi ve bu bir haktır. Bu hakkı bizim talep etmemiz lazım. Asrın katili Beşşar Esed'in liderliğindeki yıkımda bizim gençlerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız ve çocuklarımız, onun zebaniliğini gösterdiği bir yıkımla karşı karşıya, Esed yıllardır sürdürdüğü bir hükme karşı birçok şeyi yıktı. Bu silahlardan ve yıkımlardan dolayı öldürülen çocukların hikayelerine karşı uluslararası topluluklar sadece seyirci kaldılar. Batı'nın gücüne ve kurallarına güveniyorduk ve sanıyorduk ki sessiz kalmayacaklar. Ama hiçbir şey yapmadılar, Sadece sessiz kaldılar."

Arap Derneği Başkanı Metin Turan, Suriye devriminin devam ettiğini söyledi.

Suriyeliler'in Türkiye'de göçmen değil misafir olduğuna dikkati çeken Turan, Türk askeriyle Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de tarih yazdığını vurguladı.

Turan, 7 yıldan bu yana zulmün devam ettiğini kaydederek, bu sorunların çözülmesi için büyük devletlerin bir şey yapmadığını dile getirdi.

Gecede Suriyeli müzisyen Ahmed Bedevi, Arapça şarkı seslendirirken, Zeki el-Aseli de Arapça kaside okudu,

Suriyelilerin Arapça şiirler okuduğu etkinlikte, çocuklar da gösteri sundu.

Suriye'de halk ayaklanmaları, 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına rejim karşıtı slogan yazmasıyla başlamış, Esed rejiminin gösterileri şiddetle bastırmaya çalışmasıyla iç savaşa dönüşmüştü.

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Suriye Zübeyde Hanım Kültür Merkezi

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