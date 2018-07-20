BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Suriye'de Esed rejiminin, ülkenin yeniden inşası kapsamında, savaşta zarar gören mülklerin imara açılmasına yönelik 2 Nisan'da kabul ettiği yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, milyonlarca mültecinin evlerine dönmesinin büyük ölçüde engellenebileceği uyarısı yapıldı.

Türkiye ve Almanya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliklerince 40 ülke adına, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine gönderilen mektupta, rejimin kabul ettiği ''10 sayılı yasa'' olarak bilinen yeni imar alanları ile ilgili düzenlemenin olası ciddi sonuçlarına dikkat çekildi.

Mektupta, "Suriye'deki imar yasası mültecilerin dönüşünü engelleyebilir." ifadesi kullanıldı.

Rejimin çıkardığı yeni yasaya göre imara açılan alanlarda bireylerin mülk ya da arazilerinin kendilerine ait olup olmadığını 30 gün içinde ibraz etmesi gerektiği anımsatılan mektupta, bu sürenin bir yıl uzatıldığı yönünde teyit edilememiş bilgiler olduğu, hak iddia edilmeyen mülklerin ise tazminat ödenmeden kamulaştırılacağı belirtildi.

Yerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin ülkeye erişimi olmadığı, bu kişilerin konut ya da arazilerinin tapularını kaybetmiş olabileceği vurgulanarak, söz konusu imar yasasının yürürlüğe girmesi durumunda, milyonlarca mültecinin evlerine dönmesinin büyük ölçüde engelleneceği uyarısında bulunuldu.

Söz konusu yasanın ayrıca, Suriye'nin mezhep, sosyo ekonomik, siyasi ve yerel dokusunu değiştirebileceğinin de altı çizildi.

