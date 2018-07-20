HABER

"Suriye'deki imar yasası mültecilerin dönüşünü engelleyebilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 00:30 | Son Güncelleme

Suriye'deki imar yasasına karşı Türkiye ve Almanya'nın BM Daimi Temsilciliklerinin öncülüğünde Genel Sekreter Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyine mektup gönderildi - Suriye'de rejimin çıkardığı yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, milyonlarca mültecinin evlerine dönmesinin engellenebileceği uyarısı yapıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Suriye'de Esed rejiminin, ülkenin yeniden inşası kapsamında, savaşta zarar gören mülklerin imara açılmasına yönelik 2 Nisan'da kabul ettiği yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, milyonlarca mültecinin evlerine dönmesinin büyük ölçüde engellenebileceği uyarısı yapıldı.

Türkiye ve Almanya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliklerince 40 ülke adına, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine gönderilen mektupta, rejimin kabul ettiği ''10 sayılı yasa'' olarak bilinen yeni imar alanları ile ilgili düzenlemenin olası ciddi sonuçlarına dikkat çekildi.

Mektupta, "Suriye'deki imar yasası mültecilerin dönüşünü engelleyebilir." ifadesi kullanıldı.

Rejimin çıkardığı yeni yasaya göre imara açılan alanlarda bireylerin mülk ya da arazilerinin kendilerine ait olup olmadığını 30 gün içinde ibraz etmesi gerektiği anımsatılan mektupta, bu sürenin bir yıl uzatıldığı yönünde teyit edilememiş bilgiler olduğu, hak iddia edilmeyen mülklerin ise tazminat ödenmeden kamulaştırılacağı belirtildi.

Yerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin ülkeye erişimi olmadığı, bu kişilerin konut ya da arazilerinin tapularını kaybetmiş olabileceği vurgulanarak, söz konusu imar yasasının yürürlüğe girmesi durumunda, milyonlarca mültecinin evlerine dönmesinin büyük ölçüde engelleneceği uyarısında bulunuldu.

Söz konusu yasanın ayrıca, Suriye'nin mezhep, sosyo ekonomik, siyasi ve yerel dokusunu değiştirebileceğinin de altı çizildi.

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail'e sert tepki: Türkiye tarafından kabul edilemezCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail'e sert tepki: Türkiye tarafından kabul edilemez
Nedim Şener ve Bülent Tezcan canlı yayında birbirine girdiNedim Şener ve Bülent Tezcan canlı yayında birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
imar mülteci rejim Suriye yasa

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında 14 tutuklama

FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında 14 tutuklama

Terörle mücadele için hazırlanan taslakta ilk 13 madde kabul edildi

Terörle mücadele için hazırlanan taslakta ilk 13 madde kabul edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail'e sert tepki: Türkiye tarafından kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail'e sert tepki: Türkiye tarafından kabul edilemez

Nedim Şener ve Bülent Tezcan canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Bülent Tezcan canlı yayında birbirine girdi

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 20 Temmuz Cuma günü için en güzel mesajlar, sözler

Resimli Cuma mesajları 2018 - 20 Temmuz Cuma günü için en güzel mesajlar, sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.