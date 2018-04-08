Suriye'deki kimyasal saldırı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin Duma şehrinde gerçekleştirilen kimyasal saldırıya ilişkin, "Suriye rejimi, ülkenin farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda yaşanan saldırılar için hesap vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin Duma şehrinde dün akşam kimyasal saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "İlk tespitlere göre çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 70 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal saldırıları en sert biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Kimyasal ve konvansiyonel silahlarla masum insanlara karşı yapılan saldırıların, BM Güvenlik Konseyi'nin başta 2118, 2209 ve 2235 sayılı kararları olmak üzere, uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu çerçevede Suriye rejimi, ülkenin farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda yaşanan saldırılar için hesap vermelidir. Benzer savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların engellenmesi hususunda Suriye rejimi üzerinde etkisi olan ülkeler başta olmak üzere, tüm uluslararası toplumun gerekli adımları atma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu saldırıların hiçbir şekilde ve hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılması ve kabul edilmesi mümkün değildir."
Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!
Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!
Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
ABD Başkanı Trump'ın gökdeleninde yangın!
Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum