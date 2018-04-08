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Suriye'deki kimyasal saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Kalın: - "Suriye rejimi, ülkenin farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda yaşanan saldırılar için hesap vermelidir" - "İlk tespitlere göre çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 70 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal saldırıları en sert biçimde kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin Duma şehrinde gerçekleştirilen kimyasal saldırıya ilişkin, "Suriye rejimi, ülkenin farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda yaşanan saldırılar için hesap vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin Duma şehrinde dün akşam kimyasal saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "İlk tespitlere göre çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 70 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal saldırıları en sert biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kimyasal ve konvansiyonel silahlarla masum insanlara karşı yapılan saldırıların, BM Güvenlik Konseyi'nin başta 2118, 2209 ve 2235 sayılı kararları olmak üzere, uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Suriye rejimi, ülkenin farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda yaşanan saldırılar için hesap vermelidir. Benzer savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların engellenmesi hususunda Suriye rejimi üzerinde etkisi olan ülkeler başta olmak üzere, tüm uluslararası toplumun gerekli adımları atma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu saldırıların hiçbir şekilde ve hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılması ve kabul edilmesi mümkün değildir."

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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Ka DUMA Suriye

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