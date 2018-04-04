Suriye’deki mazlumlar için yardım kampanyası başlatıldı

Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu, Doğu Guta, Afrin, İdlib ve diğer bölgelerdeki Suriyeli mazlumlar için İHH İnsani Yardım Vakfı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere “Ayni ve Nakdi yardım Toplama Kampanyası” başlattı.

STK Platformu üyeleri “Ayni ve Nakdi yardım Toplama Kampanyası” için bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı. Toplantıda, platform adına konuşma yapan Afyonkarahisar İHH Dernek Başkanı Ahmet Ertürk, 400 binden fazla insanın yaşadığı Doğu Guta bölgesinin 5 yılı aşkın bir süredir Esed rejimi tarafından muhasara altında tutulduğunu belirtti. Ertürk, “İnsani krizin zaten derin olduğu bölge, son aylarda yoğunlaşan saldırılarla kısa süre içinde binlerce sivilin hayatını kaybettiği bir toplu mezara dönüştü. Son 4 ayda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce insanın yaralandığı bölgede insani kriz hat safhaya ulaştı. Kuşatma altındaki insanlar videolarla dünya kamuoyuna seslerini duyurmaya çalışıyor. 2013 yılından itibaren çocuk ve bebekler gıda yetersizliğinden; yaralılar da tıbbi malzeme yetersizliğinden dolayı ölüyor ya da ölmek üzere. Esed rejimi, Doğu Guta’ya başta varil bombası olmak üzere her türlü silahı kullanarak kara ve hava saldırıları düzenliyor. Yapılan saldırılar; kimyasal silah, varil, vakum, misket ve sığınak delici bombalar kullanılarak gerçekleştiriliyor” dedi.

“Binlerce kişi ölüm döşeğindedir”

Binlerce yaralının bulunduğu bölgede 2013 yılından itibaren kuşatmadan dolayı tıbbi yetersizliğinden dolayı binlerce kişinin ölüm döşeğinde olduğunu aktaran Ertürk, “Çocuk ve bebeklerin gıda yetersizliğinden; yaralıların da tıbbi malzemelerin yetersizliğinden dolayı öldüğü yada ölmek üzere olduğu kaydediliyor. Geçen hafta yürürlüğe giren anlaşmayla birlikte Doğu Guta’dan tehcir edilen aileler, Haresta, Zemelka, Arbin ve Ayn Terma ilçelerinin yanı sıra çeşitli mahallelerden aileler İdlib’e gönderilmeye başlandı. Gelen aileler, Hama’da Suriye rejiminin bulunduğu yerin sıfır noktasındaki Madık Kalesi yakınlarında karşılanıyor. Tahliye anlaşmasıyla birlikte yerinden tehcir edilenlerin sayısı bugüne kadar yaklaşık 30 bin. Tahliyelerin art arda gelmesi ve konaklama tesislerinin yetersiz kalması nedeniyle de aileler, Türkiye sınırına yakın konumda bulunan mescid ve okul gibi alanlara yerleştirildi” dedi.

“Yardımlar Reyhanlı Lojistik merkezine gönderilecek”

Doğu Guta’dan tahliye edilen ailelerin ihtiyaçlarını Türkiye’den Kızılay, AFAD ve İHH gibi sivil toplum örgütlerinin yardım kuruluşları olarak karşılandığını ve insani yardım malzemesi ulaştırıldığını belirten Ertürk, ayrıca Afyonkarahisar’da da yardım kampanyası başlattıkları dile getirdi. Ertürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler; Afyonkarahisar STK platformu olarak Doğu Guta, Afrin, İdlib ve dahi diger bölgelerdeki Suriye’li mazlumlar için İHH İnsani Yardım Vakfı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ‘Ayni ve Nakdi Yardım Toplama Kampanyası’ başlatılmış bulunmaktayız. Bu kampanya kapsamında un, yağ, su, temel gıda maddeleri, hijyen kiti, bebek bezi, bebek maması, toplanacaktır. Bu yardımlar İHH Reyhanlı Lojistik merkezine gönderilecek ve İnşallah oradan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Ayni yardımlar için toplama merkezlerimiz; Gazlıgöl Caddesi Türk Telekom ile Karaman Camii arasındaki yerde ve Afyonkarahisar Belediyesi yanı Afyon İHH dernek binalarıdır.”