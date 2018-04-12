Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Vekalet savaşlarının da bir limiti vardır. Suriye'deki vekalet savaşları limitleri doldurmuştur. Bundan sonra eğer Suriye sorununa bir çözüm bulunamazsa iki büyük ülke Amerika ve Rusya fiilen çatışma noktasına gelir" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurtuluş, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki gidişatın bugün bambaşka bir noktaya geldiğine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"12 Ekim 2016'da verdiğim bir demeçte şunu söyledim; 'Vekalet savaşlarının da bir limiti vardır. Suriye'deki vekalet savaşları limitleri doldurmuştur. Bundan sonra eğer Suriye sorununa bir çözüm bulunamazsa iki büyük ülke Amerika ve Rusya fiilen çatışma noktasına gelir.' Bu, sonraki günlerde İngiltere'deki bazı gazeteler tarafından 'Türkiye uyarıyor' şeklinde manşete taşındı. Suriye'de vekalet savaşları iç savaş olarak başladı. 'Vekalet savaşları' kavramını 4-5 sene evvel kullandığımda bazı çevreler karşı çıkmıştı. Türkiye Suriye konusunda doğru yerde durdu. Bütün mesele yabancı güçlerin Suriye'ye girmesini önleyecek birtakım mekanizmaların geliştirilmesiydi, bu yapılamadı. Belki bu tek başına bizim yapabileceğimiz bir mesele değildi. Biz Suriye halkının kendisini yönetebileceği bir mekanizmanın kurulabilmesini başından itibaren savunuyoruz. Ama bu mekanizmalar bir şekilde geliştirilemedi çünkü çok ağır bir vekalet savaşları dönemine girdik. Amerika, Rusya ve diğer ülkeler burada nasıl kendi maşalarını kullanır, ellerini ateşe sokmadan sonuç alabilirler bunu geliştirdiler, DEAŞ denilen, PYD denilen bir belayı başımıza sardılar ve Suriye, Suriye halkının istediği anlamda bir çözüme kavuşamadı."