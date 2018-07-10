Suriye'deki yardım kuruluşlardan koordinasyon toplantısı

Nasif, "Savaşın getirdiği afet durumlarında, bilgileri paylaşmak, sivil toplum kuruluşların arasındaki iletişimi güçlendirerek ihtiyaç sahiplerinin yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak için bu toplantıyı yaptık." dedi.

Toplantıya, sivil savunma ekipleri, Türkiye Diyanet Vakfı ve Suriye'de aktif olarak yardım faaliyeti yürüten birçok kuruluş katıldı.

Son dönemde Suriye'nin farklı bölgelerindeki büyük çaplı göç olaylarında iletişim kopukluğu nedeniyle böyle bir toplantıya ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Türkiye'den kuruluşların da bulunduğu toplantıda, Suriye'ye yapılacak yardımlardan daha çok verim alınabilmesi için kuruluşların arasındaki iletişimin güçlendirilmesi kararı alındı.

Toplantıya katılan Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Ofisi görevlilerinden İsmail Karataş da yardıma en çok ihtiyaç duyan insanlara ulaşmasını sağlamak için bu toplantıya katıldıklarını ifade etti.

Karataş, "İnsani yardım ulaştırmada çalışma biçimini, sahada faal olan yerel ve bölgesel taraflar ve partnerler arasında ilişkiyi pekiştirmek için buradayız." diye konuştu.

Suriyeli yardım kuruluşu SAED'in Koordinatörlerinden Fatih Avd da AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce göç olaylarında kurumlar arasında koordinesizliğin ortaya çıktığını, bunu giderebilmek için böyle bir toplantıya ihtiyaç duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Esed rejiminin yaptığı tehcir sürecinden sonra hatalarımızı gözden geçirdik. Benzer durumlarda aramızda iletişim ağını nasıl kuracağız, sağlık, lojistik ve barınma yardımlarını nasıl yapacağız, bunları konuştuk. Önümüzdeki süreçte sahada aktif olan yerel ve uluslararası faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşların arasında ortak hareket edeceğimizi, büyük kitlelere ulaşacağımızı ümit ediyorum."

