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Suriye'deki yardım kuruluşlardan koordinasyon toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

Suriye'de faaliyet gösteren yardım kuruluşları aralarında koordinasyon sağlamak için toplantı yaptı -Toplantıyı organize eden Kuzey'de Müdahale Koordinatörleri Saha Koordinatörü Zehra Nasif: -"Sivil toplum kuruluşların arasındaki iletişimi güçlendirerek ihtiyaç sahiplerinin yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak için bu toplantıyı yaptık"

İDLİB (AA) - İç savaşın sürdüğü Suriye'de faaliyet gösteren yardım kuruluşları, aralarındaki iletişimi güçlendirmek için koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye'den kuruluşların da bulunduğu toplantıda, Suriye'ye yapılacak yardımlardan daha çok verim alınabilmesi için kuruluşların arasındaki iletişimin güçlendirilmesi kararı alındı.

Son dönemde Suriye'nin farklı bölgelerindeki büyük çaplı göç olaylarında iletişim kopukluğu nedeniyle böyle bir toplantıya ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Toplantıya, sivil savunma ekipleri, Türkiye Diyanet Vakfı ve Suriye'de aktif olarak yardım faaliyeti yürüten birçok kuruluş katıldı.

Toplantıyı organize eden Kuzey'de Müdahale Koordinatörleri isimli yardım kuruluşunun saha koordinatörü Zehra Nasif, insani yardım kuruluşlarının arasındaki koordinasyonu pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Nasif, "Savaşın getirdiği afet durumlarında, bilgileri paylaşmak, sivil toplum kuruluşların arasındaki iletişimi güçlendirerek ihtiyaç sahiplerinin yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak için bu toplantıyı yaptık." dedi.

Toplantıya katılan Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Ofisi görevlilerinden İsmail Karataş da yardıma en çok ihtiyaç duyan insanlara ulaşmasını sağlamak için bu toplantıya katıldıklarını ifade etti.

Karataş, "İnsani yardım ulaştırmada çalışma biçimini, sahada faal olan yerel ve bölgesel taraflar ve partnerler arasında ilişkiyi pekiştirmek için buradayız." diye konuştu.

Suriyeli yardım kuruluşu SAED'in Koordinatörlerinden Fatih Avd da AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce göç olaylarında kurumlar arasında koordinesizliğin ortaya çıktığını, bunu giderebilmek için böyle bir toplantıya ihtiyaç duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Esed rejiminin yaptığı tehcir sürecinden sonra hatalarımızı gözden geçirdik. Benzer durumlarda aramızda iletişim ağını nasıl kuracağız, sağlık, lojistik ve barınma yardımlarını nasıl yapacağız, bunları konuştuk. Önümüzdeki süreçte sahada aktif olan yerel ve uluslararası faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşların arasında ortak hareket edeceğimizi, büyük kitlelere ulaşacağımızı ümit ediyorum."

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Suriye yardım

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