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Suriye'deki Yermük Kampı'ndan kısmi tahliyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

Suriye'de başkent Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'ndan ÖSO mensupları ve ailelerini taşıyan dördüncü konvoy İdlib'e ulaştı - Yermük Kampı'nda muhaliflerin kontrolündeki bölgelerden çıkan tahliye konvoyunda bin 757 kişi yer aldı - Zorunlu tahliyelerin sürmesi bekleniyor

İDLİB (AA) - Suriye'de ağırlıklı olarak Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı'nda, geçen hafta başlayan tahliyelerde dördüncü konvoy İdlib iline ulaştı.

Beşşar Esed rejimi ile Rusya aracılığında yapılan müzakereler sonucu, Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki kısmından zorunlu tahliyeler için 29 Nisan'da anlaşmaya varılmıştı.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, gece saatlerinde Yermük Kampı'nda muhaliflerin kontrolündeki Yelde, Bebbile ve Beyt Sahim yerleşimlerinden yola çıkan 61 otobüs, ülkenin orta kesiminde Hama ilindeki Madik kalesini geçerek İdlib'e vardı.

ÖSO mensupları ve ailelerinden oluşan bin 757 kişiyi taşıyan tahliye konvoyuna iki ambulans da eşlik etti.

Böylece Yermük Kampı'ndan tahliye edilenlerin sayısı 6 bin 700'ü geçti.

Anlaşma kapsamında Yermük Kampı'ndan yaklaşık 10 bin kişinin daha tahliye edilmesi bekleniyor.

- Yermük Kampı'nda durum

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'nın terör örgütü DEAŞ kontrolündeki kısmında 6 kilometrekarelik alanı ele geçirdi.

Rejim güçleri, Şam'ın doğusundaki Doğu Guta'yı ele geçirdikten sonra yoğunluklu olarak Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı'na 19 Nisan'da başlattığı operasyonu sürdürüyor.

DEAŞ ile yaşanan çatışmalar neticesinde ağır kayıplar veren rejim, kampın güneyine ilerledi.

Operasyondan önce kamp bölgesinde 8 kilometrekareyi kontrol eden DEAŞ'ın işgal alanı, yaklaşık 2 kilometrekareye düştü.

Söz konusu alanda DEAŞ işgali ve rejim ablukası altında yaşayan siviller, yoğun çatışmalardan etkileniyor. Rejim, sivillerin bölgeden çıkmasına izin vermiyor. Daha önceki saldırılarda onlarca Filistinli mülteci hayatını kaybetmişti.

Yermük Kampı, Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı ve 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim bölgesi olarak biliniyor.

Rejimin ilerlemesinden önce bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölümü terör örgütü DEAŞ, doğu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrol ediyordu.

Yermük Kampı’nın kuzeyinde Esed rejimi ile DEAŞ arasında kalan 1 kilometrekarelik alanı ise rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam halen kontrol ediyor.

Yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük’ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde rejimin ilerlemesinden önce çoğu Filistinli, 2 bin 500 aile yaşıyordu.

Rejim, 29 Nisan'da Rusya aracılığıyla ÖSO ve Heyet Tahrir Şam ile tahliye anlaşmasına vardı. ÖSO bölgesinden tahliyelerin sonuna yaklaşılırken, Heyet Tahrir Şam bölgesinden tahliyeler henüz başlamadı.

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Suriye Yermük Kampı'ndan kısmi tahliyeler

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