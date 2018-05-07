Suriye'deki Yermük Kampı'ndan kısmi tahliyeler

İDLİB (AA) - Suriye'de ağırlıklı olarak Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı'nda, geçen hafta başlayan tahliyelerde dördüncü konvoy İdlib iline ulaştı.

Beşşar Esed rejimi ile Rusya aracılığında yapılan müzakereler sonucu, Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki kısmından zorunlu tahliyeler için 29 Nisan'da anlaşmaya varılmıştı.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, gece saatlerinde Yermük Kampı'nda muhaliflerin kontrolündeki Yelde, Bebbile ve Beyt Sahim yerleşimlerinden yola çıkan 61 otobüs, ülkenin orta kesiminde Hama ilindeki Madik kalesini geçerek İdlib'e vardı.

ÖSO mensupları ve ailelerinden oluşan bin 757 kişiyi taşıyan tahliye konvoyuna iki ambulans da eşlik etti.

Böylece Yermük Kampı'ndan tahliye edilenlerin sayısı 6 bin 700'ü geçti.

Anlaşma kapsamında Yermük Kampı'ndan yaklaşık 10 bin kişinin daha tahliye edilmesi bekleniyor.

- Yermük Kampı'nda durum

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'nın terör örgütü DEAŞ kontrolündeki kısmında 6 kilometrekarelik alanı ele geçirdi.