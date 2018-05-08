Suriye'deki Yermük Kampı'ndan kısmi tahliyeler

ÖSO mensupları ve ailelerinden oluşan bin 369 kişiyi taşıyan beşinci konvoy, Bab ilçesinin girişinde Fırat Kalkanı bölgesinde barınma imkanı sağlanmasını bekliyor.

Bab'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, gece saatlerinde kampta muhaliflerin kontrolündeki Yelde, Bebbile ve Beyt Sahim yerleşimlerinden yola çıkan 48 otobüs, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesi yakınlarına vardı.

Beşşar Esed rejimi ile Rusya aracılığındaki müzakereler sonucu, Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'nın ÖSO kontrolündeki kısmından zorunlu tahliyeler için 29 Nisan'da anlaşmaya varılmıştı.

İDLİB/ Suriye'de ağırlıklı Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı'ndan, Beşşar Esed rejimiyle yapılan anlaşma sonucu başlayan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ve ailelerinin tahliyesi devam ediyor. Bölgeden ayrılan bin 369 kişi Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Bab ilçesi yakınlarına ulaştı.

Anlaşma kapsamında kamptan yaklaşık 8 bin 500 kişinin daha tahliye edilmesi bekleniyor.

- Yermük Kampı'nda durum

Yermük Kampı, Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğunluklu Filistinli mültecilerin yaşadığı ve 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim bölgesi olarak biliniyor.

Rejimin ilerlemesinden önce bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölümü terör örgütü DEAŞ, doğu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise ÖSO kontrol ediyordu. Kampın kuzeyinde de Esed rejimi ile DEAŞ arasında kalan bir kilometrekarelik alanı rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam halen elinde tutuyor.

Kampın terör örgütü DEAŞ kontrolündeki kısmında 6 kilometrekarelik alanı ele geçiren rejim güçleri, Şam'ın doğusundaki Doğu Guta'yı aldıktan sonra yoğunluklu Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı'na 19 Nisan'da başlattığı operasyonu sürdürüyor. DEAŞ ile yaşanan çatışmalar neticesinde ağır kayıplar veren rejim, kampın güneyine ilerledi.

Operasyon sonrasında DEAŞ'ın işgal alanı da 2 kilometrekareye düşerken söz konusu alanda DEAŞ işgali ve rejim ablukası altında yaşayan siviller, yoğun çatışmalardan etkileniyor. Rejim, sivillerin bölgeden çıkmasına izin vermiyor. Daha önceki saldırılarda onlarca Filistinli mülteci hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük’ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde rejimin ilerlemesinden önce çoğu Filistinli, 2 bin 500 aile yaşıyordu.

Rejim, 29 Nisan'da Rusya aracılığıyla ÖSO ve Heyet Tahrir Şam ile tahliye anlaşmasına varmıştı. ÖSO bölgesinden tahliyelerin sonuna yaklaşılırken, Heyet Tahrir Şam bölgesinden tahliyeler henüz başlamadı.

