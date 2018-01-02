HABER

Suriye'den atılan top mermisi karakol yakınına düştü!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 17:15 | Son Güncelleme 8 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Suriye'den atılan 2 top mermisi düştü.

Suriye'den atılan top mermisi karakol yakınına düştü!

Alınan bilgiye göre, Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait bir noktadan atıldığı belirlenen 2 top mermisi Yayladağı ilçesi Belengöz Hudut Karakolu yakınlarındaki boş araziye isabet etti.

Herhangi bir kaybın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri atışın yapıldığı noktaya misliyle karşılık verdi.

Bu arada Beşşar Esed rejimine ait birliklerin, Hatay sınırı yakınlarındaki muhaliflerin kontrolündeki köylere yönelik saldırıları devam ediyor.

AA

TSK'ya 43 bin personel alınacak
TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay top mermisi Yayladağı Suriye

En Çok Okunan Haberler

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

Günün transfer iddiaları (2 Ocak 2018)

Günün transfer iddiaları (2 Ocak 2018)

Okuyucu Yorumları 5 yorum
ESED kaşınıyor yine. Gitsinde kankisi İran ın şehirlerini bombalasın biraz Her ikiside severler böyle işleri İran a olan vefâ borcunuda ödemiş olur hem
@palermo544 noldu olum.. Niye beğenmediniz lan! Esed İran la bir olup Kendi şehirlerini vururken çoluğu çocuğu parçalarken ESED i Göklere çıkarıyodunuz âdi herifler o alçaklığı beğendinizse bu söylediğimde onun aynı zaten
@palermo544 Şam’da cuma..Ortadoğu bizden sorulur.. pyd ye koridor...derken Suriye karıştırıldı.. Milyonlarca Suriyeli ülkemize doldu.. pyd devlet haline geldi..Türkmenler Potin'e satıldı BOP görevi yapıldı...
generaller malesef basiretsiz ve korkak.bir ülkeden sana top atılıyor düzenli olarak.gidip bombalayamıyor taş üstünde taş kalmaması lazım.bu komutanlarla malesef mümkün değil
YALAN bu neye benziyor biliyormusun bir ara süreyi işgal etmek için suriye tarafına geçip kendi toprağını bombaliyomsuz
Diğer Haberler
Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!

Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.