Suriye'den dönen PKK'lıların Almanya'ya geldiğine ilişkin haberler

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth, Suriye’de çeşitli terör örgütleri için çatışmalara katılıp Almanya’ya dönenleri dikkatle izlediklerini söyledi.

Dimroth, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin, Suriye'den yaklaşık 125 PKK'lı teröristin Almanya'ya geldiğine dair haberlere işaret ederek, bundan Alman hükümetinin endişe duyup duymadığına ve bunlar hakkında DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik yapıldığı gibi kovuşturma yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorularını cevapladı.

Bu konuda kimin hangi tarafta çatışmalara katıldığı konusunda bir ayrım yapmadıklarını belirten Dimroth, "Geri dönüşleri dikkatle izliyoruz. Ancak Avrupa ve her şeyden önce Almanya'ya dönenler konusunda dikkat çekici bir artış gözlemlemedik. Yine de genel olarak bu fenomeni çok ciddiye alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Radikalleşmenin büyük bir tehlike olduğunu ve buna karşı tedbirler aldıklarını ifade eden Dimroth, Almanya’daki yeni hükümetin koalisyon protokolünde çifte vatandaşların çatışmalara katıldığının tespit edilmesi durumunda Alman vatandaşlığından çıkarılacağının yazdığını kaydetti.