Suriye'den giren 3 terörist yakalandı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubu 3 terörist yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları kapsamında Suriye'nin Kobani (Ayn el-Arap) bölgesinden 3 terör örgütü üyesinin Türkiye'ye geçmek istediğini tespit etti.
Bunun üzerine sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, ilçenin Mürşitpınar Mahallesi kırsalında yurda girmeye çalışan 3 kişiyi, beraberindeki bir tüfekle yakaladı.
Gözaltına alınan ve terör örgütü PYD/PKK mensubu olduğu belirlenen teröristler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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