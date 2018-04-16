ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ''Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağız. Öncelikle kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz ve bunun için mücadele edeceğiz. DEAŞ'ın tamamen yenilmesi gerek ve üçüncü hedef İran'ın bölgeye hakim olmadığından emin olmalıyız.'' dedi.
Haley, Amerikan CBS televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
ABD'nin Suriye'de rejim ile mevcut durumda kesinlikle doğrudan görüşmeyeceğini belirten Haley, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına yönelik de ''Hedef, Amerikan birliklerin eve dönmesi ama Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağız. Öncelikle kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz ve bunun için mücadele edeceğiz. DEAŞ'ın tamamen yenilmesi gerek ve üçüncü hedef İran'ın bölgeye hakim olmadığından emin olmalıyız.'' diye konuştu.
-ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Rusya ile ilişkilere de değinen Haley, Suriye'de rejimin kimyasal silah bulundurması ve yapmasına yardım eden Rus şirketlere yeni yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi. Haley ''Rusya'ya yaptırımlar geliyor. Hazine Bakanı Mnuchin, pazartesi günü bu yaptırımları açıklayacak. Yaptırımlar doğrudan Esed ve kimyasal silah kullanımıyla alakalı şirketlere uygulanacak.'' dedi.
Haley ''Fox News Sunday'' programında ise Rusya'nın Venezuela'da Maduro hükümetine, Suriye'de Esed'e destek vererek ve İran ile iş birliği yaparak ''yanlış aktörlerle'' çalıştığını, Rusya'nın ''hiç iyi dostları kalmadığını'' ve ''olanların da Rusya'ya zarar verdiğini'' söyledi.
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