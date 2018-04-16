HABER

''Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağız''

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 07:58 | Son Güncelleme

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: -''Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağız. Öncelikle kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz ve bunun için mücadele edeceğiz. DEAŞ'ın tamamen yenilmesi gerek ve üçüncü hedef İran'ın bölgeye hakim olmadığından emin olmalıyız'' -''Rusya'ya yaptırımlar geliyor. Hazine Bakanı Mnuchin, pazartesi günü bu yaptırımları açıklayacak. Yaptırımlar doğrudan Esed ve kimyasal silah kullanımıyla alakalı şirketlere uygulanacak ''

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ''Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağız. Öncelikle kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz ve bunun için mücadele edeceğiz. DEAŞ'ın tamamen yenilmesi gerek ve üçüncü hedef İran'ın bölgeye hakim olmadığından emin olmalıyız.'' dedi.

Haley, Amerikan CBS televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin Suriye'de rejim ile mevcut durumda kesinlikle doğrudan görüşmeyeceğini belirten Haley, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına yönelik de ''Hedef, Amerikan birliklerin eve dönmesi ama Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağız. Öncelikle kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz ve bunun için mücadele edeceğiz. DEAŞ'ın tamamen yenilmesi gerek ve üçüncü hedef İran'ın bölgeye hakim olmadığından emin olmalıyız.'' diye konuştu.

-ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Rusya ile ilişkilere de değinen Haley, Suriye'de rejimin kimyasal silah bulundurması ve yapmasına yardım eden Rus şirketlere yeni yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi. Haley ''Rusya'ya yaptırımlar geliyor. Hazine Bakanı Mnuchin, pazartesi günü bu yaptırımları açıklayacak. Yaptırımlar doğrudan Esed ve kimyasal silah kullanımıyla alakalı şirketlere uygulanacak.'' dedi.

Haley ''Fox News Sunday'' programında ise Rusya'nın Venezuela'da Maduro hükümetine, Suriye'de Esed'e destek vererek ve İran ile iş birliği yaparak ''yanlış aktörlerle'' çalıştığını, Rusya'nın ''hiç iyi dostları kalmadığını'' ve ''olanların da Rusya'ya zarar verdiğini'' söyledi.

Devlet Bahçeli hakkında olay sözlerDevlet Bahçeli hakkında olay sözler
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Minibüs kahyalarından akılalmaz vurgunMinibüs kahyalarından akılalmaz vurgun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları - 16 Nisan Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları (16-22 Nisan Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları - 16 Nisan Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları (16-22 Nisan Haftalık burç yorumları)

Jandarmanın en seçkin timleri Karadeniz'de operasyon başlattı

Jandarmanın en seçkin timleri Karadeniz'de operasyon başlattı

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Olay iddia: Deniz Baykal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaştı!

Olay iddia: Deniz Baykal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaştı!

Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri yönlendirildi

Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri yönlendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.