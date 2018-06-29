HABER

Suriye'den Ürdün'e roket mermisi atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 02:22 | Son Güncelleme

Ürdün'ün Turra bölgesine isabet eden beş roket mermisi bazı kişilerin hafif yaralanmasına ve bölgedeki araçların hasar görmesine neden oldu

AMMAN (AA) - Suriye'den Ürdün'ün Turra bölgesine beş roket mermisi atıldı.

Bölge sakinlerinden Casir el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den atılan bir roket mermisinin ailesine ait tarlaya düştüğünü söyledi.

Mısri, güvenlik güçlerine durumu bildirmelerinin ardından aynı bölgeye dört roket mermisinin daha isabet ettiğini aktardı.

Casir el-Mısri, mermilerin parçalarının bazı kişilerin hafif yaralanmasına ve bölgedeki araçlarda hasara yol açtığını sözlerine ekledi.

ABD'nin uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

PARTNER54 yaşında anne oldu54 yaşında anne oldu
Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındıSon dakika! Eren Erdem gözaltına alındı
GÜNCELLEME - Otobüste GÜNCELLEME - Otobüste "yüksek sesle konuşma" tartışmasında ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
roket mermisi Suriye Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

Muharrem İnce Twitter'dan duyurdu: Önünüzdeki Çarşamba günü...

Muharrem İnce Twitter'dan duyurdu: Önünüzdeki Çarşamba günü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da seçim gecesi havaya ateş açanlara gözaltı

İstanbul'da seçim gecesi havaya ateş açanlara gözaltı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Kısa ve öz Cuma mesajları 2018: Ayetli, hadisli Cuma tebrik mesajları (29 Haziran)

Kısa ve öz Cuma mesajları 2018: Ayetli, hadisli Cuma tebrik mesajları (29 Haziran)

Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometre

Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometre

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 28 Haziran 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 28 Haziran 2018 Süper Loto sonuçları

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.